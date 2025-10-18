Tatá Werneck se diverte após ser confundida com Tata Estaniecki: “Eu tô casada”

A recente separação entre Tata Estaniecki e Cocielo tem agitado as redes sociais nos últimos dias, e alguns internautas chegaram a confundir a apresentadora do Poddelas com Tatá Werneck. Em resposta, a apresentadora da Globo se manifestou nas redes em tom bem-humorado na última sexta-feira (17/10), garantindo que continua casada com Rafa Vitti.
Inicialmente, Tatá questionou os internautas sobre o motivo de seu nome estar nos Top Trends, a lista dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Em seguida, ela esclareceu que continua casada e explicou que quem se separou foi outra Tata.
“Eu tô casada, amigos. A Tata que se separou é outra . E do nada me mandaram pra casa do Caralh* e eu estava apenas trabalhando como uma jovem senhora donzela estressada”, escreveu.
Júlio e Tatá iniciaram o relacionamento no começo de 2017 e se casaram em março de 2018, com duas cerimônias: uma em Punta Cana, na República Dominicana, e outra em São Paulo. Juntos, são pais de Beatriz, de cinco anos, e Caio, de dois, e conquistaram o carinho do público, tornando-se um dos casais mais admirados da internet. Nesta quinta-feira (16/10), o influenciador Júlio Cocielo anunciou o fim do casamento com Tata Estaniecki.e