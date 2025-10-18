Tata Werneck se separou de Rafa Vitti? Humorista explica confusão

Opa, Tata errada! Internautas confundiram a humorista Tata Werneck com a influenciadora Tata Estaniecki. A confusão acabou dando a entender que a apresentadora teria colocado um ponto final no casamento com Rafa Vitti.
Tudo começou após Julio Cocielo anunciar o fim do casamento com Tata Estaniecki. Werneck, por sua vez, precisou explicar que ela e Rafa Vitti seguem juntos.
“Eu estou casada, amigos. A Tata que se separou é outra. E do nada me mandaram para a casa do caralh* e eu estava apenas trabalhando como uma jovem senhora donzela estressada”, brincou a humorista em seu X.
Eu tô casada amigos. A Tata que se separou é outra . E do nada me mandaram pra casa do Caralho e eu estava apenas trabalhando como uma jovem senhora donzela estressada.
— Tata werneck (@Tatawerneck) October 18, 2025
Separação de Tata e Cocielo
A notícia do fim do casamento foi compartilhada por Cocielo na noite de quinta-feira (16/10) em uma postagem no Instagram. Eles estavam juntos há 11 anos e são pais de Beatriz e Caio.
Fãs acharam se tratar de uma brincadeira do quadro Web Bullying, de Mauricio Meirelles, que negou ter qualquer envolvimento com a situação.
Na noite de sexta-feira (17/10), Tata compartilhou o post do ex-marido e ambos removeram os sobrenomes de casados do perfil oficial do Instagram.
