Tati Machado fala sobre a responsabilidade de substituir Ana Maria Braga: “Me emociona”

Escrito por Portal Leo Dias
Durante o casamento de Lexa e Ricardo Vianna, que movimentou o Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (10/10), Tati Machado concedeu uma entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, e falou sobre o novo momento de sua carreira. A apresentadora, que vem conquistando o público nas manhãs da Globo, comentou sobre a experiência de substituir Ana Maria Braga no comando do “Mais Você”.

“Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei. As pessoas sempre brincavam: ‘Tati, você é o Tiago Leifert da nova geração, faz um monte de coisa’. E até o próprio Tiago já brincou comigo dizendo: ‘Você tá me superando, hein?’”, contou Tati, aos risos. A jornalista lembrou que já passou por vários programas da emissora antes de chegar ao atual desafio. “Eu já tinha feito o É de Casa, o Encontro, o Se Joga… tudo! Mas o ‘Mais Você’ ainda não. Quando me mudei para São Paulo, a Ana falou: ‘Por que ela não vem pra cá também?’ E olha só o que aconteceu com a minha vida agora.”

Veja as fotos

Reprodução: Portal LeoDias
Tati Machado foi uma das madrinhas de casamento de LexaReprodução: Portal LeoDias
Reprodução TV Globo
Tati Machado gargalhando com a fala de Ana Maria sobre Vini Jr.Reprodução TV Globo
Divulgação/Daniela Toviansky/TV Globo
Tati Machado apresenta o “Mais Você” durante férias de Ana Maria BragaDivulgação/Daniela Toviansky/TV Globo

Tati destacou que estar à frente do programa é uma oportunidade única. “Olha que responsabilidade. E mais do que ser conhecido, o legal mesmo é ser reconhecido pelo seu trabalho. Ficar no lugar da Ana Maria, que pra mim é insubstituível, foi de muito aprendizado. Eu pensei: ‘Vou chegar aqui pra aprender tudo, espremer qualquer caldo que tiver’.”

A apresentadora ainda fez questão de elogiar a veterana, que acompanha de perto sua trajetória. “Ver as pessoas falando que estão adorando, que eu e o Gil somos uma extensão dela, é muito gratificante. A Ana ficou super orgulhosa. Isso é o que mais me emociona”, finalizou Tati, visivelmente feliz com a nova fase.

