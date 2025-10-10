tati-machado-se-emociona-no-casamento-de-lexa:-“caiu-a-chuva-e-o-meu-choro”

A jornalista Tati Machado viveu fortes emoções durante o casamento da cantora Lexa, realizado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (10/10). Madrinha da cerimônia, Tati conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, e revelou ter chorado “do começo ao fim” enquanto acompanhava o momento especial da amiga.
“Foi a coisa mais maravilhosa do mundo e eu já conheço esse amor por trás de qualquer câmera, por trás de tudo! Na intimidade mesmo, e vê-los aqui, felizes, nesse lugar lindo… Eu vou te falar, superou muito a minha expectativa, porque eu achei um dia chuvoso no Rio de Janeiro, não tinha essa expectativa”, contou Tati, visivelmente emocionada.
A cerimônia, realizada para um grupo pequeno de familiares e amigos próximos, aconteceu sob chuva; o que, para muitos, poderia ser um contratempo, mas para a jornalista ganhou um significado ainda mais profundo: “A Lexa tava achando que não fosse chover, mas aí teve que mudar um monte de coisa pra poder fazer dar tudo certo e foi perfeito”, relatou.
“Uma cerimônia super pequena, né? Pra essas cerimônias que às vezes a gente vê, com muita família e amigos muito próximos. Então, foi lindo demais!”, disse ela, completando: “E eu acho que foi a chuva e o meu choro, cai a chuva e o choro! Eu não precisava! A gente tava coberta, não caia a chuva em cima de mim, mas caí aqui, ó, chorando tanto! Chorei do começo ao fim”, contou a jornalista, mostrando todos os guardanapos encharcados de lágrimas dentro de sua bolsa.
Tati Machado é casada há mais de 10 anos com o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro, com quem iniciou o relacionamento ainda na adolescência.
A apresentadora e Lexa mantêm uma amizade próxima e cheia de carinho, construída ao longo dos últimos anos nos bastidores da televisão e em eventos do meio artístico. As duas compartilharam recentemente o peso de lutos profundos e pessoais: Tati perdeu o filho Rael, aos 33 semanas de gestação; já Lexa perdeu a filha Sofia, que nasceu prematura aos 25 semanas e faleceu três dias depois.