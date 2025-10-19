Tati Machado surge de fênix em baile de halloween e fala sobre renascimento e futuro

19/10/2025
A apresentadora Tati Machado marcou presença no tradicional Baile de Halloween da Sephora, realizado na noite de sábado (18/10), em São Paulo. O evento, que teve como tema “Máquina do Tempo”, reuniu diversas celebridades com produções elaboradas e criativas. Direto do tapete vermelho, Tati conversou com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, e revelou o significado por trás de sua fantasia — uma fênix — além de refletir sobre momentos do passado e desejos para o futuro.

A escolha da fantasia não foi aleatória. Representando o renascimento e a superação, a apresentadora explicou que o look carrega uma mensagem pessoal.

“Eu vim ressurgindo das cinzas, vim logo de fênix, que tem tantos significados, de ressurgir, de poder, essa ave mística que ela morre e depois ela se refaz a partir das cinzas, que morre a partir das chamas, sente dor, muita dor e é isso. Acho que tem muito significado para mim esse renascimento mesmo da vida, no meu tempo também, já que estamos falando da ‘Máquina do Tempo’ [tema do baile de halloween da Sephora], tudo no seu tempo, então esse é o significado da minha fantasia”, disse Tati.

Quando questionada sobre para qual fase voltaria se pudesse viajar no tempo, Tati respondeu com nostalgia e bom humor.

“Eu sou uma pessoa muito nostálgica, que gosta muito das coisas que eu vivo, e entendo que até nas dores também, são momentos que nos projetam e que a gente passa a ver a vida de outra forma. Eu acho que eu voltaria para adolescência, festinha de 15 anos, mandar mensagem para minha mãe e falar: ‘mãe eu vou para casa de fulano de tal, quem vai buscar é o pai de fulana, e eu vou para casa assim, assim assado’, a vida sem boletos”, brincou.

Já sobre o que espera para os próximos dez anos, a apresentadora destacou o desejo de estar mais próxima da família, que mora no Rio de Janeiro.

“Eu quero estar muito com a minha família, desde que eu me mudei para São Paulo e deixei a minha família no Rio, a família do Bruno, meu marido, também mora no Rio, então a gente acaba não tendo tantos momentos juntos. Então, se eu pudesse desejar eu desejaria que daqui há 10 anos a gente ficasse mais juntinhos, para conseguir mais tempo para estar juntos. Tipo, hoje é aniversário do meu sogro, e eu não pude estar lá, mas ao mesmo tempo o que eu fiz de chamada de vídeo com o meu marido, que até dos parabéns eu participei”, contou.

