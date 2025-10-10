tati-minerato-assume-o-posto-de-musa-da-grande-rio:-“estou-pronta-para-esse-desafio”

A influenciadora e modelo Tati Minerato é a nova musa da Grande Rio. A apresentação oficial à comunidade de Duque de Caxias acontecerá na próxima terça-feira (14/10), durante ensaio na quadra da escola de samba. Em entrevista ao portal LeoDias, ela fala sobre a emoção de integrar o elenco da agremiação carioca no Carnaval 2026.

“A palavra hoje é gratidão. Grata ao convite, grata ao respeito que todos tiveram por mim e grata pelo reconhecimento. Estou muito feliz. A Grande Rio é uma escola linda que eu sempre admirei. Sempre assistia as musas e as rainhas. Hoje, estar no time me dá frio na barriga. Apesar de tantos anos no Carnaval, parece a primeira vez. Me sinto pronta para esse desafio. Estou animada para conhecer a comunidade, as outras musas e, é claro, nossa rainha Virginia (Fonseca). Caxias, estou chegandoooo”, diz Tati, empolgada.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Tati Minerato é musa da escola de samba Grande Rio Divulgação/Mari Araujo Tati Minerato é musa da escola de samba Grande Rio Divulgação/Mari Araujo Tati Minerato é musa da escola de samba Grande Rio Divulgação/Mari Araujo Tati Minerato é musa da escola de samba Grande Rio Divulgação/Mari Araujo Tati Minerato é musa da escola de samba Grande Rio Divulgação/Mari Araujo Tati Minerato é musa da escola de samba Grande Rio Divulgação/Mari Araujo Voltar

Próximo

Apaixonada por Carnaval desde a infância, Tati começou a desfilar como passista aos 12 anos e, aos 16, se tornou musa da Gaviões da Fiel, em São Paulo. Mais tarde, assumiu o posto de rainha de bateria da escola, consolidando-se como um dos principais nomes do Carnaval paulistano. No Rio, já foi rainha de bateria da Porto da Pedra e da Estácio de Sá, além de musa da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Em 2026, a Grande Rio levará para a Sapucaí um enredo sobre o manguebeat, movimento cultural surgido no Recife no início dos anos 1990, que uniu o maracatu a elementos do rock, hip hop e música eletrônica, sob influência de Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A.