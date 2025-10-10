10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Tati Minerato assume o posto de musa da Grande Rio: “Estou pronta para esse desafio”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tati-minerato-assume-o-posto-de-musa-da-grande-rio:-“estou-pronta-para-esse-desafio”

A influenciadora e modelo Tati Minerato é a nova musa da Grande Rio. A apresentação oficial à comunidade de Duque de Caxias acontecerá na próxima terça-feira (14/10), durante ensaio na quadra da escola de samba. Em entrevista ao portal LeoDias, ela fala sobre a emoção de integrar o elenco da agremiação carioca no Carnaval 2026.

“A palavra hoje é gratidão. Grata ao convite, grata ao respeito que todos tiveram por mim e grata pelo reconhecimento. Estou muito feliz. A Grande Rio é uma escola linda que eu sempre admirei. Sempre assistia as musas e as rainhas. Hoje, estar no time me dá frio na barriga. Apesar de tantos anos no Carnaval, parece a primeira vez. Me sinto pronta para esse desafio. Estou animada para conhecer a comunidade, as outras musas e, é claro, nossa rainha Virginia (Fonseca). Caxias, estou chegandoooo”, diz Tati, empolgada.

Veja as fotos

Divulgação/Mari Araujo
Tati Minerato é musa da escola de samba Grande RioDivulgação/Mari Araujo
Divulgação/Mari Araujo
Tati Minerato é musa da escola de samba Grande RioDivulgação/Mari Araujo
Divulgação/Mari Araujo
Tati Minerato é musa da escola de samba Grande RioDivulgação/Mari Araujo
Divulgação/Mari Araujo
Tati Minerato é musa da escola de samba Grande RioDivulgação/Mari Araujo
Divulgação/Mari Araujo
Tati Minerato é musa da escola de samba Grande RioDivulgação/Mari Araujo
Divulgação/Mari Araujo
Tati Minerato é musa da escola de samba Grande RioDivulgação/Mari Araujo

Leia Também

Apaixonada por Carnaval desde a infância, Tati começou a desfilar como passista aos 12 anos e, aos 16, se tornou musa da Gaviões da Fiel, em São Paulo. Mais tarde, assumiu o posto de rainha de bateria da escola, consolidando-se como um dos principais nomes do Carnaval paulistano. No Rio, já foi rainha de bateria da Porto da Pedra e da Estácio de Sá, além de musa da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Em 2026, a Grande Rio levará para a Sapucaí um enredo sobre o manguebeat, movimento cultural surgido no Recife no início dos anos 1990, que uniu o maracatu a elementos do rock, hip hop e música eletrônica, sob influência de Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost