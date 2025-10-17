17/10/2025
Taxas do CV: traficantes exploram mototaxistas e lojistas no Rio

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) deflagrou, nesta sexta-feira (17/10), uma operação para desarticular um esquema de cobrança de taxas montado pelo Comando Vermelho (CV) na comunidade do Borel, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Segundo as investigações da 19ª Delegacia de Polícia (Tijuca), os narcotraficantes da região extorquiam moradores cobrando taxas abusivas.

Os alvos eram, sobretudo, mototaxistas e comerciantes. Integrantes da facção — entre eles, a esposa de uma liderança do tráfico na comunidade — vinham utilizando a estrutura da associação de moradores e de uma Organização Não Governamental (ONG) para explorar as vítimas. Os criminosos cobravam taxas ilegais pela atuação na comunidade.

A ação conta com o apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Durante a apuração, a autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão, com o objetivo de reunir provas e aprofundar as investigações.

A ação desta sexta (17), também busca apurar informações de inteligência sobre a atuação da facção na comunidade.

