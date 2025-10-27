27/10/2025
Universo POP
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri

Taxímetro: Câmara aprova MP que isenta táxis da taxa de fiscalização

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
taximetro:-camara-aprova-mp-que-isenta-taxis-da-taxa-de-fiscalizacao

Foi aprovada nesta segunda-feira (27/10), pela Câmara dos Deputados, a Medida Provisória que isenta os taxistas da taxa de verificação de taxímetros. O texto segue, agora, para o Senado Federal.

Atualmente, os taxistas pagam anualmente uma taxa de R$ 52, estabelecida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), para verificação do taxímetro. Agora, o pagamento será isento por cinco anos, mantendo, entretanto, a obrigatoriedade das verificações realizadas pelo Inmetro, caso o texto seja aprovado.

A medida também altera a lei vigente, permitindo que o curso de formação para taxista seja realizado a distância, abrangendo direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica básica de veículos, promovido por entidade reconhecida pelo respectivo órgão competente.

A MP foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em julho deste ano e enviada ao Congresso Nacional. Trata-se de um gesto do governo aos taxistas.

Leia também

O texto, de relatoria do deputado José Nelto (União-GO), ainda assegura que, em relação à outorga, o taxista poderá indicar outra pessoa para assumir a exploração do serviço, caso ele não possa. Nesse tipo de situação, deverá ser feita a transferência da outorga. A regra vale tanto para a obtenção, quanto para a renovação da licença.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost