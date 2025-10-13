Taylor Swift anuncia documentário e novo filme sobre a The Eras Tour

A cantora Taylor Swift anunciou nesta segunda-feira (13/10) que lançará uma série documental sobre os bastidores da The Eras Tour. A produção, intitulada de The End of an Era (O Fim de Uma Era, em português), promete mostrar cenas inéditas da turnê como momentos de ensaio e partes dos shows.
O anúncio do documentário foi confirmado pela própria Taylor nas redes sociais após ser divulgado no programa Good Morning America. Com seis episódios, a produção promete celebrar a jornada da cantora na turnê que passou por vários países, incluindo o Brasil.
Ela também anunciou o lançamento simultâneo do filme The Eras Tour | The Final Show, que mostrará o show completo da turnê agora com as apresentações do álbum The Tortured Poets Department.
“Queríamos recordar cada momento que antecedeu o culminar do capítulo mais importante e intenso das nossas vidas, então permitimos que os cineastas capturassem esta turnê e todas as histórias tecidas ao longo dela à medida que acabava”, escreveu a cantora no anúncio da produção.
As duas produções estreiam no dia 12 de dezembro e serão disponibilizada no Disney +. Além do documentário, Taylor também já lançou trechos da turnê no filme Taylor Swift: The Eras Tour.
