03/10/2025
Universo POP
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois
Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”

Taylor Swift cita Real Madrid em música e clube celebra menção: “Tocando”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
taylor-swift-cita-real-madrid-em-musica-e-clube-celebra-mencao:-“tocando”

Taylor Swift está cada vez mais próxima dos esportes! Além de acompanhar o noivo, Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, nos jogos da NFL, a cantora mencionou o Real Madrid em uma música de seu novo álbum, “The Life of a Showgirl”, lançado nesta sexta (3/10). Ao ter conhecimento da “homenagem”, o time reagiu com bom humor e brincou que já está ouvindo a canção da popstar.

A cantora faz referência ao time na canção “Wi$h Li$t”. Na letra, a famosa menciona alguns dos desejos que as pessoas têm por itens de luxo e grandes conquistas, desde óculos de grife e prêmios como o Oscar até contratos com o Real Madrid. A intérprete afirma que tudo bem sonhar e espera que todos consigam realizar seus desejos.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@RealMadrid
Aurélien Tchouaméni, do time Real MadridFoto/Instagram/@RealMadrid
Reprodução/@taylorswift
Taylor Swift em uma das capas de seu novo trabalho: “The Life of a Showgirl”Reprodução/@taylorswift
Reprodução/@taylorswift
Taylor Swift em uma das capas de seu novo trabalho: “The Life of a Showgirl”Reprodução/@taylorswift
Reprodução
Taylor Swift em “The Life of a Showgirl”Reprodução
Reprodução
Taylor Swift em “The Life of a Showgirl”Reprodução
Reprodução
Taylor Swift em “The Life of a Showgirl”Reprodução

Leia Também

No entanto, ultimamente, Taylor pensa em outra coisa: em sua “lista de desejos”, a artista quer ter vários filhos, todos com a cara de Travis, além de momentos de calma e privacidade com o noivo. “Eu só quero você. Ter alguns filhos, deixar o quarteirão inteiro parecido com você. Nós mandamos todo mundo nos deixar em paz, e eles deixam”, canta.

O Real Madrid recebeu a menção de forma bem-humorada e compartilhou a notícia em suas redes sociais, mostrando que estava atento ao novo álbum de Taylor com uma foto do jogador Aurélien Tchouaméni usando fones de ouvido. “Tocando agora: Taylor Swift – ‘Wi$h Li$t’ (2025)”, anunciou o clube espanhol no Instagram.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost