Taylor Swift cita Real Madrid em música e clube celebra menção: “Tocando”

Taylor Swift está cada vez mais próxima dos esportes! Além de acompanhar o noivo, Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, nos jogos da NFL, a cantora mencionou o Real Madrid em uma música de seu novo álbum, “The Life of a Showgirl”, lançado nesta sexta (3/10). Ao ter conhecimento da “homenagem”, o time reagiu com bom humor e brincou que já está ouvindo a canção da popstar.

A cantora faz referência ao time na canção “Wi$h Li$t”. Na letra, a famosa menciona alguns dos desejos que as pessoas têm por itens de luxo e grandes conquistas, desde óculos de grife e prêmios como o Oscar até contratos com o Real Madrid. A intérprete afirma que tudo bem sonhar e espera que todos consigam realizar seus desejos.

Aurélien Tchouaméni, do time Real Madrid Foto/Instagram/@RealMadrid Taylor Swift em uma das capas de seu novo trabalho: "The Life of a Showgirl" Reprodução/@taylorswift Taylor Swift em uma das capas de seu novo trabalho: "The Life of a Showgirl" Reprodução/@taylorswift Taylor Swift em "The Life of a Showgirl" Reprodução Taylor Swift em "The Life of a Showgirl" Reprodução Taylor Swift em "The Life of a Showgirl" Reprodução

No entanto, ultimamente, Taylor pensa em outra coisa: em sua “lista de desejos”, a artista quer ter vários filhos, todos com a cara de Travis, além de momentos de calma e privacidade com o noivo. “Eu só quero você. Ter alguns filhos, deixar o quarteirão inteiro parecido com você. Nós mandamos todo mundo nos deixar em paz, e eles deixam”, canta.

O Real Madrid recebeu a menção de forma bem-humorada e compartilhou a notícia em suas redes sociais, mostrando que estava atento ao novo álbum de Taylor com uma foto do jogador Aurélien Tchouaméni usando fones de ouvido. “Tocando agora: Taylor Swift – ‘Wi$h Li$t’ (2025)”, anunciou o clube espanhol no Instagram.