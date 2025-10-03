Taylor Swift cita Real Madrid em novo álbum The Life of a Showgirl

Considerado por muitos como o maior time da história, o Real Madrid ultrapassou a barreira futebolísticas. Taylor Swift, um dos principais nomes da música pop, citou o Real Madrid no novo álbum The Life of a Showgirl, lançado na madrugada desta sexta-feira (3/10).
O time espanhol é mencionado na faixa Wi$h Li$t, oitava música álbum. O clube é citado como alvo de desejo e status.
Confira trecho:
They want it all
They want a contract with Real Madrid
Eles querem tudo
Eles querem um contrato com o Real Madrid
A ligação da “loirinha” com o Real começou em 2024. Em maio do ano passado, Taylor Swift fez um show no Santiago Bernabéu (foto em destaque), estádio dos Blancos, pela turnê The Eras Tour.