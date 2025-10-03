03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Taylor Swift cita Real Madrid em novo álbum The Life of a Showgirl

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
taylor-swift-cita-real-madrid-em-novo-album-the-life-of-a-showgirl

Considerado por muitos como o maior time da história, o Real Madrid ultrapassou a barreira futebolísticas. Taylor Swift, um dos principais nomes da música pop, citou o Real Madrid no novo álbum The Life of a Showgirl, lançado na madrugada desta sexta-feira (3/10).

O time espanhol é mencionado na faixa Wi$h Li$t, oitava música álbum. O clube é citado como alvo de desejo e status.

Confira trecho:

They want it all
They want a contract with Real Madrid

Eles querem tudo
Eles querem um contrato com o Real Madrid

4 imagensTaylor Swift em Nova YorkTaylor Swift em Nova YorkTaylor Swift durante a The Eras TourFechar modal.1 de 4

Taylor Swift

Mert Alas & Marcus Piggott2 de 4

Taylor Swift em Nova York

Raymond Hall/GC Images via Getty Images3 de 4

Taylor Swift em Nova York

Raymond Hall/GC Images via Getty Images4 de 4

Taylor Swift durante a The Eras Tour

Emma McIntyre/TAS24/Getty Images para TAS Rights Management

Leia também

A ligação da “loirinha” com o Real começou em 2024. Em maio do ano passado, Taylor Swift fez um show no Santiago Bernabéu (foto em destaque), estádio dos Blancos, pela turnê The Eras Tour.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost