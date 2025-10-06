06/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Taylor Swift revela se deixará carreira na música após casamento

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
taylor-swift-revela-se-deixara-carreira-na-musica-apos-casamento

Taylor Swift respondeu os rumores sobre abandonar a carreira na música após se casar com Travis Kelce. Em entrevista para a BBC Radio, a loirinha refutou a teoria dos fãs e as classificou como “chocantemente ofensivas”.

A cantora foi convidada para falar sobre seu novo álbum, The Life of a Showgirl, lançado na última na sexta-feira (2/10). Durante a conversa, o entrevistador questionou: “Não me diga que este é seu último álbum”.

4 imagensTaylor Swift no novo álbumSwift afirma que o The Life of a Showgirl é um álbum que permite o público olhar “por trás da cortina”Swift afirma que o The Life of a Showgirl é um álbum que permite o público olhar “por trás da cortina”Fechar modal.1 de 4

Taylor Swift

Taylor Swift/Divulgação2 de 4

Taylor Swift no novo álbum

Taylor Swift/Divulgação3 de 4

Swift afirma que o The Life of a Showgirl é um álbum que permite o público olhar “por trás da cortina”

Taylor Swift/Divulgação4 de 4

Swift afirma que o The Life of a Showgirl é um álbum que permite o público olhar “por trás da cortina”

Taylor Swift/Divulgação

Em resposta, Taylor disse: “Isso é algo chocantemente ofensivo de se dizer. Não é por isso que as pessoas se casam, para que possam largar o emprego”.

As teorias sobre deixar a carreira começaram após os fãs discutirem que o casamento e a maternidade poderiam levar ao fim da trajetória na música. No entanto, Taylor explicou que um dos motivos pelos quais ama Travis é porque ele ama o que ela faz.

Além disso, a cantora ressaltou que a conexão entre eles só se aprofundou porque ambos são apaixonados por suas profissões.

Leia também

Anúncio de noivado

Taylor Swift anunciou o noivado com Travis Kelce em agosto, por meio de uma publicação nas redes sociais. “A sua professora de inglês e o seu professor da academia vão se casar”, escreveu a cantora na legenda, referindo-se às brincadeiras feitas pelos fãs de que Taylor se parece com uma professora e Travis com um profissional de educação física.

Eles tornaram o relacionamento público em outubro de 2023, depois que o atleta deu o primeiro passo. Tudo começou quando o atleta foi em um dos shows da The Eras Tour, em julho do mesmo ano.

Taylor SwiftTaylor Swift durante o anúncio de noivado com Travis Kelce

Veja também:

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost