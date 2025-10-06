Taylor Swift revela se deixará carreira na música após casamento

Taylor Swift respondeu os rumores sobre abandonar a carreira na música após se casar com Travis Kelce. Em entrevista para a BBC Radio, a loirinha refutou a teoria dos fãs e as classificou como “chocantemente ofensivas”.
A cantora foi convidada para falar sobre seu novo álbum, The Life of a Showgirl, lançado na última na sexta-feira (2/10). Durante a conversa, o entrevistador questionou: “Não me diga que este é seu último álbum”.
Taylor Swift
Taylor Swift no novo álbum
Swift afirma que o The Life of a Showgirl é um álbum que permite o público olhar “por trás da cortina”
Em resposta, Taylor disse: “Isso é algo chocantemente ofensivo de se dizer. Não é por isso que as pessoas se casam, para que possam largar o emprego”.
As teorias sobre deixar a carreira começaram após os fãs discutirem que o casamento e a maternidade poderiam levar ao fim da trajetória na música. No entanto, Taylor explicou que um dos motivos pelos quais ama Travis é porque ele ama o que ela faz.
Além disso, a cantora ressaltou que a conexão entre eles só se aprofundou porque ambos são apaixonados por suas profissões.
Anúncio de noivado
Taylor Swift anunciou o noivado com Travis Kelce em agosto, por meio de uma publicação nas redes sociais. “A sua professora de inglês e o seu professor da academia vão se casar”, escreveu a cantora na legenda, referindo-se às brincadeiras feitas pelos fãs de que Taylor se parece com uma professora e Travis com um profissional de educação física.
Eles tornaram o relacionamento público em outubro de 2023, depois que o atleta deu o primeiro passo. Tudo começou quando o atleta foi em um dos shows da The Eras Tour, em julho do mesmo ano.
Taylor Swift durante o anúncio de noivado com Travis Kelce