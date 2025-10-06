06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas

Taylor Swift: “The Life of a Showgirl” divide crítica especializada, mas bate recordes

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
taylor-swift:-“the-life-of-a-showgirl”-divide-critica-especializada,-mas-bate-recordes

Taylor Swift segue sendo o assunto da semana após o lançamento de seu 12° álbum de estúdio, “The Life of a Showgirl”, lançado em 3 de outubro. E a recepção, como de costume, dividiu opiniões. A aclamação veio em peso com os swifties e os números estrondosos nas plataformas de música, que viram a “Taylormania” em ação mais uma vez. Enquanto isso, a crítica especializada fez questão de pontuar suas observações em relação ao disco.

O portal LeoDias avaliou o novo álbum de Taylor com nota 8,5, na contramão de boa parte dos veículos especializados nos Estados Unidos. Na cultuada Pitchfork, por exemplo, o “The Life of a Showgirl” emplacou um 5,9. Para a revista britânica The Guardian, a nota foi 4.

Veja as fotos

Reprodução/@taylorswift
Taylor Swift em uma das capas de seu novo trabalho: “The Life of a Showgirl”Reprodução/@taylorswift
Reprodução
Taylor Swift em “The Life of a Showgirl”Reprodução
Reprodução
Taylor Swift em “The Life of a Showgirl”Reprodução
Reprodução
Taylor Swift em “The Life of a Showgirl”Reprodução
Reprodução/X: @taylorswiftbr
Taylor Swift em “The Life of a Showgirl”Reprodução/X: @taylorswiftbr

Leia Também

No agregador de críticas Metacritic, a era showgirl ostenta uma das notas mais baixas da carreira de Taylor: 6,9. Apesar da recepção agridoce, veículos relevantes como Variety, Rolling Stone e The New York Times deram seus reviews positivos.

Um fato que não deixa dúvidas, porém, é a vendagem de álbuns. Conhecida por números milionários, Taylor não para de quebrar recordes de consumo de música. Na estreia do “The Life of a Showgirl”, apenas no Spotify, foram 250 milhões de plays apenas nas primeiras 24 horas. Dessas, 30 milhões para “The Fate of Ophelia”, que se tornou a canção mais escutada em um único dia em toda a história.

Segundo publicação do Hits Daily Double nesta segunda (6/10), Taylor deve quebrar um recorde que parecia inalcançável: a melhor semana de estreia em um disco na Billboard 200, a parada de álbuns americana. O marco atual pertence à Adele, com o “25”, que vendeu 3,5 milhões de cópias nos primeiros sete dias.

Após usar táticas como versões digitais e variantes de capas de vinil e CD, Taylor pode alcançar o número exorbitante de 4 milhões de álbuns vendidos apenas nos Estados Unidos. O número nunca foi atingido, nem por Michael Jackson, Madonna ou Beatles na era de ouro da venda de discos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost