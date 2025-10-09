Tays Reis expõe decepção com Jojo Todynho: “Muito chateada”

Tays Reis, que participou o reality A Fazenda 12 em 2020, falou abertamente sobre o distanciamento entre ela e Jojo Todynho, campeã da mesma edição do reality.
Em entrevista ao podcast Uma hora de relógio parado com Kadu Brandão, a cantora contou que esperava manter uma amizade com a funkeira após o fim do programa, mas que isso acabou não acontecendo.
Expôs decepção
“Não tenho muito mais contato com a Jojo. Eu achei que a gente até teria uma amizade aqui fora, de verdade. A gente até se deu esse espaço de conversar, mas, como posso dizer… a gente sempre marcava alguma coisa, mas a Jojo sempre sumia. Vamos marcar? Sumia. Vamos para o Rio… sumia. Aí eu fui deixando, parei de ficar falando”, relatou Tays.
A artista, que atualmente está noiva de Biel, afirmou não guardar ressentimentos da ex-companheira de reality, mas deixou claro que se decepcionou com a falta de reciprocidade.
“Se ela me chamar [para encontrar], olhe lá… a gente pode conversar. Porque eu fiquei muito chateada. A gente marca com a pessoa e ela desmarca, isso é muito chato. Não quer, não quer”, desabafou.
Tays Reis, Biel e Pietra posam para as redes sociais
Destacou admiração
Mesmo com o afastamento, Tays demonstrou respeito pela fase que Jojo vive atualmente, destacando a admiração por sua trajetória.
“Contra ela, a pessoa, não tenho nada para falar. É o que eu vejo na internet. Eu respeito, tiro o chapéu para a fase que ela está vivendo”, completou a ex-peoa, encerrando o assunto com maturidade.