17/10/2025
“TCC da morte”: universitária é acusada de envenenar vítimas com milk-shake, feijoada e bolo

Estudante de Direito de 36 anos é apontada pela polícia como serial killer; irmã gêmea também foi presa por envolvimento nos crimes

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma série de mortes por envenenamento atribuídas à estudante de Direito Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos, e sua irmã gêmea, Roberta Cristina Veloso Fernandes. Segundo as autoridades, a dupla é suspeita de participar da morte de pelo menos quatro pessoas com o uso de comidas e bebidas misturadas com chumbinho, um veneno ilegal usado para matar ratos.

Reprodução

De acordo com denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP), obtida pelo Metrópoles, Ana Paula utilizava alimentos cotidianos — como bolo, milk-shake, feijoada e quitutes de boteco — para disfarçar o envenenamento. O documento descreve a estudante como uma mulher fria, calculista e movida por interesse financeiro e pessoal.

🕯️ Quatro vítimas e o mesmo método letal

As investigações apontam que as mortes seguiram um mesmo padrão: as vítimas eram atraídas por confiança ou amizade, recebiam alimentos preparados por Ana Paula e morriam horas depois por intoxicação aguda.

Entre as vítimas estão Marcelo Hari Fonseca, Maria Aparecida Rodrigues, Hayder Mhazres e Neil Corrêa da Silva — casos registrados em Guarulhos, São Paulo capital e Duque de Caxias (RJ).

👉 Confira os principais casos:

  • Maria Aparecida Rodrigues, amiga de Ana Paula, morreu após consumir café e bolo oferecidos pela acusada em abril. O laudo confirmou veneno de rato no corpo da vítima.

  • Neil Corrêa da Silva, de 65 anos, foi morto após comer uma feijoada envenenada. A filha dele, Michele Paiva da Silva, teria pago R$ 4 mil a Ana Paula para executar o crime.

  • Hayder Mhazres, de 21 anos, cidadão tunisiano, teria sido morto após tomar um milk-shake manipulado pela estudante. Após o crime, Ana tentou se passar por companheira da vítima para reivindicar herança.

  • Marcelo Hari Fonseca, vizinho da acusada, teria sido a primeira vítima. Ele morreu em janeiro de 2025, após comer um bolinho frito com chumbinho, preparado por Ana Paula.

As vítimas da serial killer Ana Paula Veloso - Metrópoles

As vítimas da serial killer Ana Paula Veloso

💬 “TCC” era código para assassinatos

Durante interceptações telefônicas, a polícia descobriu que as irmãs se referiam aos assassinatos como “TCC” (Trabalho de Conclusão de Curso), em tom de ironia acadêmica.
Segundo os investigadores, Roberta orientava a irmã sobre como agir, sugerindo o uso de dinheiro vivo, definindo valores a partir de R$ 4 mil e ajudando a apagar vestígios — inclusive queimando um sofá onde uma vítima morreu.

O juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, ao aceitar a denúncia, classificou Ana Paula como “serial killer”, destacando a premeditação e a frieza com que os crimes foram executados.

⚖️ Prisão e defesa

As irmãs estão presas preventivamente e respondem por quatro homicídios qualificados, além de associação criminosa e ocultação de provas.
A defesa, representada pelo advogado Almir da Silva Sobral, afirma que “qualquer conclusão antecipada viola o princípio da presunção de inocência” e sustenta que “a verdade real será revelada ao final da apuração”.

Fonte: Metrópoles / Polícia Civil de SP / MPSP
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

