23/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

TCDF dá 15 dias para Saúde explicar falhas em escalas de médicos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tcdf-da-15-dias-para-saude-explicar-falhas-em-escalas-de-medicos

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) determinou que a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) preste esclarecimentos sobre possíveis irregularidades nas escalas de médicos do Centro Obstétrico do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib).

A decisão ocorre após análise de representação que apontou falhas graves na gestão dos plantões e no registro da jornada dos profissionais.

De acordo com o documento protocolado na Corte de Contas, diversos plantões de agosto contaram com apenas dois médicos, quantidade abaixo do mínimo exigido de quatro profissionais.

Leia também

A denúncia ainda relata indícios de assédio moral, tratamento desigual entre médicos plantonistas e registros de produtividade incompatíveis com as horas efetivamente cumpridas.

Também foram apontadas supostas irregularidades como escalas elaboradas de forma irregular e inconsistências no uso do Trackcare, que é o sistema de prontuário eletrônico e faturamento usado nos hospitais, policlínicas e laboratórios sob gestão da SES-DF.

Segundo a representação do Ministério Público de Contas do DF (MPC-DF), as falhas estariam dificultando a conferência das jornadas de trabalho e a comunicação entre os profissionais, o que é essencial para a coordenação dos atendimentos e a segurança dos pacientes.

A SES tem 15 dias para prestar esclarecimentos ao TCDF. O prazo começou a contar no dia 18 de outubro.

Procurada, a secretaria não se manifestou. O espaço segue aberto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost