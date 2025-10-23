TCDF dá 15 dias para Saúde explicar falhas em escalas de médicos

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) determinou que a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) preste esclarecimentos sobre possíveis irregularidades nas escalas de médicos do Centro Obstétrico do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib).

A decisão ocorre após análise de representação que apontou falhas graves na gestão dos plantões e no registro da jornada dos profissionais.

De acordo com o documento protocolado na Corte de Contas, diversos plantões de agosto contaram com apenas dois médicos, quantidade abaixo do mínimo exigido de quatro profissionais.

A denúncia ainda relata indícios de assédio moral, tratamento desigual entre médicos plantonistas e registros de produtividade incompatíveis com as horas efetivamente cumpridas.

Também foram apontadas supostas irregularidades como escalas elaboradas de forma irregular e inconsistências no uso do Trackcare, que é o sistema de prontuário eletrônico e faturamento usado nos hospitais, policlínicas e laboratórios sob gestão da SES-DF.

Segundo a representação do Ministério Público de Contas do DF (MPC-DF), as falhas estariam dificultando a conferência das jornadas de trabalho e a comunicação entre os profissionais, o que é essencial para a coordenação dos atendimentos e a segurança dos pacientes.

A SES tem 15 dias para prestar esclarecimentos ao TCDF. O prazo começou a contar no dia 18 de outubro.

Procurada, a secretaria não se manifestou. O espaço segue aberto.