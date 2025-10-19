Tchau, franja! Alice Wegmann se despede da Chérie e celebra nova fase após “Vale Tudo”

Vamos sentir falta da Chérie, mas Alice Wegmann já está de olho no futuro! Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, a intérprete de Solange Duprat revelou que encara o fim de “Vale Tudo” como o início de uma nova fase. Animada com os próximos passos da carreira, a atriz contou que já se despediu da personagem, inclusive deixando a icônica franjinha para trás.

Wegmann mal se despediu da novela e já mergulhou em um novo desafio. A atriz contou que terminou as gravações da novela em um dia e, no seguinte, já estava envolvida com uma nova série. Embora ainda mantenha segredo sobre o projeto, ela adiantou que será um papel bem diferente de tudo o que já fez: “É uma personagem muito desafiadora”, a atriz explicou.

Alice Wegmann interpretou Solange Duprat

Sobre o desfecho do folhetim, Alice revelou que o elenco também foi pego de surpresa já que gravaram finais diferentes para manter o mistério e evitar vazamentos sobre quem matou Odete Roitman: “Me surpreendeu porque a gente gravou vários finais, então eu não sabia qual que iam escolher, né? Foi um não assassino, eu acho que o Alexandre Nero brilhou muito nesse processo todo”, elogiou

Animada com a sequência de trabalhos, a atriz comemorou as amizades que fez durante a novela e destacou que o ciclo marca uma fase especial da sua trajetória. Além da nova série misteriosa, ela retorna à TV em “Rensga Hits!” e também na aguardada sequência dde “Justiça: “Vai ser uma sequência de trabalhos maravilhosos e oportunidades diferentes. Estou muito feliz”, celebrou.