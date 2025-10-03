TCP grava execução de mulher e posta na web: “Por favor, tenho filho”

A guerra entre facções criminosas voltou a expor a face mais cruel da violência na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Na comunidade do Dique, em Duque de Caxias, uma mulher ,de 28 anos, foi barbaramente executada por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que não apenas dispararam contra a vítima, mas também registraram toda a cena de terror e divulgaram o vídeo nas redes sociais, em uma demonstração de poder e brutalidade.

A vítima foi identificada como Sumara Oliveira de Araújo. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu após integrantes do TCP, vindos do Barro Vermelho, invadirem o território do Comando Vermelho (CV), rival histórico da facção. Sumara foi retirada à força de casa, mesmo estando acompanhada dos dois filhos pequenos, de apenas 3 e 5 anos.

Levado a um ponto isolado da comunidade, o drama da jovem foi gravado pelos criminosos. Nas imagens, Sumara aparece caída no chão, em prantos, suplicando pela própria vida: “Tenho filho, por favor”, implora, segundos antes de ser atingida por disparos de fuzil à queima-roupa.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) abriu investigação para identificar os executores e apurar as circunstâncias do assassinato. O caso expõe a escalada de violência promovida por facções que tratam a vida como instrumento de intimidação, usando execuções públicas como propaganda de terror e forma de domínio territorial.