21/10/2025
Universo POP
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping
Após bariátrica, Thaís Carla quer voltar às passarelas
“Foi proposital”: Gaby Spanic confirma que agrediu Tàmires para deixar A Fazenda 17
Mateus Solano se manifesta após polêmica com celular de fã durante peça

TechPoint elege as melhores adaptações de jogos em filmes e séries

The Last of Us, Arcane e Super Mario Bros. lideram a lista de produções que melhor representaram o universo dos games

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

As adaptações de jogos para cinema e TV têm ganhado cada vez mais espaço — e também polêmicas. Pensando nisso, o TechPoint, novo programa geek do TechTudo, preparou uma Tier List especial com as melhores (e piores) adaptações de games já feitas para as telas. O ranking foi divulgado na mais recente edição do programa, disponível no YouTube.

Qual a melhor adaptação de jogo em filme e série? TechPoint definiu; assista — Foto: Reprodução

Os critérios e a seleção

As obras foram avaliadas com base em dois critérios principais:

  1. Fidelidade ao material original, respeitando o universo e o enredo dos jogos;

  2. Qualidade cinematográfica, ou seja, se funcionam bem como filmes ou séries independentes.

A Tier List foi dividida em seis níveis:

  • “Os GOATS” (as melhores de todos os tempos)

  • “Maneiro!”

  • “Legalzinho”

  • “É ruim”

  • “Nem sabia que tinha kk”

  • “Era melhor não existir”

As melhores adaptações segundo o TechPoint

Entre os títulos analisados, os grandes destaques — classificados como “Os GOATS” — foram:

  • 🎬 The Last of Us (série da HBO) – elogiada por manter o tom emocional e a narrativa do jogo original;

  • 🌆 Arcane (baseada em League of Legends) – aclamada pela animação impecável e profundidade dos personagens;

  • 🍄 Super Mario Bros.: O Filme (2023) – sucesso de bilheteria e exemplo de adaptação divertida e acessível.

Outros títulos bem avaliados ficaram na categoria “Maneiro!”, como Pokémon: Detetive Pikachu, Fallout e Mortal Kombat (2021). Já produções como Hitman: Agente 47 e Street Fighter acabaram no grupo “Era melhor não existir”, segundo o painel do TechPoint.

O que é o TechPoint?

O TechPoint é o novo programa de cultura pop e games do TechTudo, com vídeos semanais sobre filmes, séries, animes e jogos, sempre com um olhar crítico e divertido. A atração mistura análises, curiosidades e debates entre jornalistas e criadores apaixonados pelo universo nerd.

Novos episódios vão ao ar todas as sextas-feiras no canal oficial do TechTudo no YouTube.

Fonte: TechTudo / TechPoint
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost