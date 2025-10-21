TechPoint elege as melhores adaptações de jogos em filmes e séries

As adaptações de jogos para cinema e TV têm ganhado cada vez mais espaço — e também polêmicas. Pensando nisso, o TechPoint, novo programa geek do TechTudo, preparou uma Tier List especial com as melhores (e piores) adaptações de games já feitas para as telas. O ranking foi divulgado na mais recente edição do programa, disponível no YouTube.
Os critérios e a seleção
As obras foram avaliadas com base em dois critérios principais:
-
Fidelidade ao material original, respeitando o universo e o enredo dos jogos;
-
Qualidade cinematográfica, ou seja, se funcionam bem como filmes ou séries independentes.
A Tier List foi dividida em seis níveis:
-
“Os GOATS” (as melhores de todos os tempos)
-
“Maneiro!”
-
“Legalzinho”
-
“É ruim”
-
“Nem sabia que tinha kk”
-
“Era melhor não existir”
As melhores adaptações segundo o TechPoint
Entre os títulos analisados, os grandes destaques — classificados como “Os GOATS” — foram:
-
🎬 The Last of Us (série da HBO) – elogiada por manter o tom emocional e a narrativa do jogo original;
-
🌆 Arcane (baseada em League of Legends) – aclamada pela animação impecável e profundidade dos personagens;
-
🍄 Super Mario Bros.: O Filme (2023) – sucesso de bilheteria e exemplo de adaptação divertida e acessível.
Outros títulos bem avaliados ficaram na categoria “Maneiro!”, como Pokémon: Detetive Pikachu, Fallout e Mortal Kombat (2021). Já produções como Hitman: Agente 47 e Street Fighter acabaram no grupo “Era melhor não existir”, segundo o painel do TechPoint.
O que é o TechPoint?
O TechPoint é o novo programa de cultura pop e games do TechTudo, com vídeos semanais sobre filmes, séries, animes e jogos, sempre com um olhar crítico e divertido. A atração mistura análises, curiosidades e debates entre jornalistas e criadores apaixonados pelo universo nerd.
Novos episódios vão ao ar todas as sextas-feiras no canal oficial do TechTudo no YouTube.
Fonte: TechTudo / TechPoint
✍️ Redigido por ContilNet