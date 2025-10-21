TechPoint elege as melhores adaptações de jogos em filmes e séries

As adaptações de jogos para cinema e TV têm ganhado cada vez mais espaço — e também polêmicas. Pensando nisso, o TechPoint, novo programa geek do TechTudo, preparou uma Tier List especial com as melhores (e piores) adaptações de games já feitas para as telas. O ranking foi divulgado na mais recente edição do programa, disponível no YouTube.

Os critérios e a seleção

As obras foram avaliadas com base em dois critérios principais:

Fidelidade ao material original, respeitando o universo e o enredo dos jogos; Qualidade cinematográfica, ou seja, se funcionam bem como filmes ou séries independentes.

A Tier List foi dividida em seis níveis:

“Os GOATS” (as melhores de todos os tempos)

“Maneiro!”

“Legalzinho”

“É ruim”

“Nem sabia que tinha kk”

“Era melhor não existir”

As melhores adaptações segundo o TechPoint

Entre os títulos analisados, os grandes destaques — classificados como “Os GOATS” — foram:

🎬 The Last of Us (série da HBO) – elogiada por manter o tom emocional e a narrativa do jogo original;

🌆 Arcane (baseada em League of Legends) – aclamada pela animação impecável e profundidade dos personagens;

🍄 Super Mario Bros.: O Filme (2023) – sucesso de bilheteria e exemplo de adaptação divertida e acessível.

Outros títulos bem avaliados ficaram na categoria “Maneiro!”, como Pokémon: Detetive Pikachu, Fallout e Mortal Kombat (2021). Já produções como Hitman: Agente 47 e Street Fighter acabaram no grupo “Era melhor não existir”, segundo o painel do TechPoint.

O que é o TechPoint?

O TechPoint é o novo programa de cultura pop e games do TechTudo, com vídeos semanais sobre filmes, séries, animes e jogos, sempre com um olhar crítico e divertido. A atração mistura análises, curiosidades e debates entre jornalistas e criadores apaixonados pelo universo nerd.

Novos episódios vão ao ar todas as sextas-feiras no canal oficial do TechTudo no YouTube.

Fonte: TechTudo / TechPoint

✍️ Redigido por ContilNet