Técnico afasta Bellingham da convocação e renova opções da Inglaterra nas Eliminatórias

A seleção inglesa anunciou, nesta sexta-feira (3/10), os convocados para os próximos compromissos da Data Fifa. O técnico Thomas Tuchel divulgou a lista que será utilizada no amistoso contra o País de Gales e no confronto das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 diante da Letônia.A principal ausência é Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid e eleito recentemente jogador inglês do ano.

Além dele, também ficaram fora Jack Grealish, do Everton, Phil Foden, do Manchester City, e Adam Wharton, do Crystal Palace.Em contrapartida, Tuchel confirmou o retorno de Bukayo Saka, recuperado de lesão, e de John Stones, zagueiro do Manchester City.

Jude BellinghamReprodução Jude BellinghamReprodução Jude Bellingham em entrevista coletiva no Catar (Sérgio Santana)

“Jude é um jogador especial e sempre merece estar na seleção, mas neste momento não tem o ritmo necessário. Falamos ao telefone, ele queria ser chamado, mas preferimos manter a base que atuou em setembro”, explicou o treinador.

Situação nas Eliminatórias

Na última Data Fifa, a Inglaterra venceu Andorra por 2 a 0 e superou a Sérvia por 5 a 0, em Belgrado. Os resultados mantiveram a equipe na liderança do Grupo K. Caso vença seus próximos compromissos e a Sérvia não consiga superar a Albânia, a seleção inglesa pode garantir de forma antecipada sua classificação para a Copa do Mundo de 2026.