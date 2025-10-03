03/10/2025
Universo POP
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois
Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas

Técnico afasta Bellingham da convocação e renova opções da Inglaterra nas Eliminatórias

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A seleção inglesa anunciou, nesta sexta-feira (3/10), os convocados para os próximos compromissos da Data Fifa. O técnico Thomas Tuchel divulgou a lista que será utilizada no amistoso contra o País de Gales e no confronto das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 diante da Letônia.A principal ausência é Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid e eleito recentemente jogador inglês do ano.

Além dele, também ficaram fora Jack Grealish, do Everton, Phil Foden, do Manchester City, e Adam Wharton, do Crystal Palace.Em contrapartida, Tuchel confirmou o retorno de Bukayo Saka, recuperado de lesão, e de John Stones, zagueiro do Manchester City.

Reprodução
Jude BellinghamReprodução
Reprodução
Jude BellinghamReprodução
Jude Bellingham em entrevista coletiva no Catar (Sérgio Santana)
Jude Bellingham em entrevista coletiva no Catar (Sérgio Santana)

“Jude é um jogador especial e sempre merece estar na seleção, mas neste momento não tem o ritmo necessário. Falamos ao telefone, ele queria ser chamado, mas preferimos manter a base que atuou em setembro”, explicou o treinador.

Situação nas Eliminatórias

Na última Data Fifa, a Inglaterra venceu Andorra por 2 a 0 e superou a Sérvia por 5 a 0, em Belgrado. Os resultados mantiveram a equipe na liderança do Grupo K. Caso vença seus próximos compromissos e a Sérvia não consiga superar a Albânia, a seleção inglesa pode garantir de forma antecipada sua classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost