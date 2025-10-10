Técnico da Espanha exalta qualidade de seus jogadores: “Os melhores”

10/10/2025
Escrito por Metrópoles
A Espanha se prepara para jogar pelas Eliminatórias da Europa para a Copa de Mundo de 2026. Neste sábado (11/10), a La Furia enfrenta a Géorgia pela competição. Antes deste confronto, o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, elogiou a qualidade de seus jogadores e falou que a sua equipe tem capacidade de conquistar a Copa do Mundo.

Confira a fala do treinador:

Sob o comando de Luis de la Fuente, a Espanha conquistou os títulos da Liga das Nações de 2022/23, vice neste ano e campeão da Eurocopa de 2024.

A partida entre Espanha x Geórgia acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche. A equipe espanhola tem até aqui duas vitórias em dois jogos disputados nas Eliminatórias e é líder do Grupo E.

