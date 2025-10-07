Técnico do Boca tem estado delicado e está sob cuidados domiciliares

Técnico do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo enfrenta grave problema de saúde. O treinador de 69 anos está internado, em tratamento domiciliar, e tem prognóstico reservado. As complicações levaram o argentino a perder as últimas duas partidas do clube.

O Boca Juniors comunicou, por meio de nota, o estado de saúde do treinador e reforçou que Russo está sob cuidados da equipe médica e do DM do clube.

“O Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo está atualmente hospitalizado em casa com prognóstico reservado, recebendo cuidados constantes de sua equipe médica e da equipe médica do Clube. Acompanhamos Miguel e sua família neste momento”, escreveu o clube.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025

Russo passou por algumas internações recentes, desde o início de setembro, devido a um quadro de infecção urinária. Em 2017, venceu a batalha contra um câncer de próstata, quando ainda comandava o o Millonarios, da Colômbia.

Leia também

Após vitória por 5 x 0 contra o Newell’s Old Boys, o capitão do Boca Leandro Paredes dedicou o triunfo ao técnico da equipe.

“Dedicamos a vitória a Russo, é o cabeça do nosso grupo e está passando por esse momento nada lindo. Mandamos muita força a ele”, declarou Paredes.