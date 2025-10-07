07/10/2025
Universo POP
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos

Técnico do Boca tem estado delicado e está sob cuidados domiciliares

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tecnico-do-boca-tem-estado-delicado-e-esta-sob-cuidados-domiciliares

Técnico do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo enfrenta grave problema de saúde. O treinador de 69 anos está internado, em tratamento domiciliar, e tem prognóstico reservado. As complicações levaram o argentino a perder as últimas duas partidas do clube.

O Boca Juniors comunicou, por meio de nota, o estado de saúde do treinador e reforçou que Russo está sob cuidados da equipe médica e do DM do clube.

“O Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo está atualmente hospitalizado em casa com prognóstico reservado, recebendo cuidados constantes de sua equipe médica e da equipe médica do Clube. Acompanhamos Miguel e sua família neste momento”, escreveu o clube.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.

Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv

— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025

Russo passou por algumas internações recentes, desde o início de setembro, devido a um quadro de infecção urinária. Em 2017, venceu a batalha contra um câncer de próstata, quando ainda comandava o o Millonarios, da Colômbia.

Leia também

Após vitória por 5 x 0 contra o Newell’s Old Boys, o capitão do Boca Leandro Paredes dedicou o triunfo ao técnico da equipe.

“Dedicamos a vitória a Russo, é o cabeça do nosso grupo e está passando por esse momento nada lindo. Mandamos muita força a ele”, declarou Paredes.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost