05/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Técnico do Cruzeiro sobre críticas a Marquinhos: “Responsável sou eu”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tecnico-do-cruzeiro-sobre-criticas-a-marquinhos:-“responsavel-sou-eu”

Na noite deste domingo (5/10), o Cruzeiro perdeu a oportunidade de encostar em Flamengo e Palmeiras ao ficar no empate em 1 x 1 contra o Sport, lanterna do campeonato. O resultado manteve a Raposa na terceira colocação, com 52 pontos, três a menos que os adversários na ponta.

O treinador Leonardo Jardim ressaltou o desgaste físico dos atletas e manteve a análise de que os pontos perdidos nesta rodada têm o mesmo valor de outros pontos desperdiçados — e até de alguns conquistados, como a vitória sobre o Bahia, em setembro. Sobre as críticas a alguns jogadores, o técnico puxou a responsabilidade para si pela falta de resultado.

Leia também

A avaliação do treinador foi de que o Cruzeiro controlou o jogo no primeiro tempo, mas cometeu erros incomuns, o que tornou o placar desfavorável. Na segunda etapa, o time foi para cima, mas pecou mais do que deveria para conseguir a virada.
“Arriscamos demais em termos ofensivos e perdemos o equilíbrio, com o adversário tendo mais transições. Não somos um time de jogo ‘cá e lá’, gostamos de trabalhar”, pontuou o português.

Sobre as críticas da torcida celeste a Marquinhos, Leonardo Jardim afirmou que não é possível responsabilizar o jogador e Rayan, considerando o pouco tempo em campo dos dois. “Marquinhos é um jogador efetivo, que trabalha bem e dá o seu melhor. Ficou sete ou oito minutos em campo e é o responsável? Não gosto de inventar suspeitas em coisas que não existem. A responsabilidade é do treinador e de mais ninguém”, concluiu o técnico.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost