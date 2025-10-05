Técnico do Cruzeiro sobre críticas a Marquinhos: “Responsável sou eu”

Na noite deste domingo (5/10), o Cruzeiro perdeu a oportunidade de encostar em Flamengo e Palmeiras ao ficar no empate em 1 x 1 contra o Sport, lanterna do campeonato. O resultado manteve a Raposa na terceira colocação, com 52 pontos, três a menos que os adversários na ponta.

O treinador Leonardo Jardim ressaltou o desgaste físico dos atletas e manteve a análise de que os pontos perdidos nesta rodada têm o mesmo valor de outros pontos desperdiçados — e até de alguns conquistados, como a vitória sobre o Bahia, em setembro. Sobre as críticas a alguns jogadores, o técnico puxou a responsabilidade para si pela falta de resultado.

A avaliação do treinador foi de que o Cruzeiro controlou o jogo no primeiro tempo, mas cometeu erros incomuns, o que tornou o placar desfavorável. Na segunda etapa, o time foi para cima, mas pecou mais do que deveria para conseguir a virada.

“Arriscamos demais em termos ofensivos e perdemos o equilíbrio, com o adversário tendo mais transições. Não somos um time de jogo ‘cá e lá’, gostamos de trabalhar”, pontuou o português.

Sobre as críticas da torcida celeste a Marquinhos, Leonardo Jardim afirmou que não é possível responsabilizar o jogador e Rayan, considerando o pouco tempo em campo dos dois. “Marquinhos é um jogador efetivo, que trabalha bem e dá o seu melhor. Ficou sete ou oito minutos em campo e é o responsável? Não gosto de inventar suspeitas em coisas que não existem. A responsabilidade é do treinador e de mais ninguém”, concluiu o técnico.