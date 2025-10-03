Técnico do Liverpool abre o jogo sobre lesão de Alisson

O goleiro Alisson, do Liverpool, sofreu uma lesão muscular na coxa durante partida contra o Galatasaray, válida pela segunda rodada da Champions League na última terça-feira (30/9). Sobre o desfalque, o técnico Arne Slot lamentou a contusão e comentou sobre o arqueiro reserva.
Veja trecho da coletiva de imprensa:
“Está claro que no sábado ele não vai jogar pela Seleção Brasileira e eu estaria surpreso se ele estivesse no primeiro jogo após a Data Fifa. Mas a partir daí, às vezes as coisas podem evoluir mais rápido ou mais devagar, então é sempre difícil dizer a quantidade de dias ou semanas. Mas, para os próximos jogos, ele não fará parte do nosso time e nem da Seleção Brasileira”, disse Slot.
Quem substitui Alisson é o goleiro Giorgi Mamardashvili. O técnico depositou confiança no defensor e comentou sobre a adaptação do jogador ao clube.
“Acho que vimos contra o Southampton o quanto ele se adaptou. Sabíamos que estávamos trazendo um goleiro muito bom. Mas, quando ele joga a primeira partida, é sempre a melhor maneira de ver se ele se adaptou bem ou não. Acho que vimos nesse jogo que ele realmente se adaptou muito bem ao nosso clube, o que não é surpresa, pois ele é um goleiro de qualidade”, disse.
Por fim, ele comentou que espera que o georgiano tenha atuações como Caoimhín Kelleher, que deixou o Liverpool após ser negociado com o Brentford. “Agora ele pode fazer o que Caoimhin teve que fazer muitas vezes no passado ao substituir Alisson, e, tomara que da mesma forma que o Caoimhin fez tantas vezes”, declarou o treinador.
Por conta da lesão, Alisson foi cortado da lista de convocados por Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Seleção Brasileira. Quem deve aparecer como titular é Hugo Souza, do Corinthians.
O Liverpool segue sem informar uma data exata para retorno de Alisson ao clube inglês.