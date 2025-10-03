03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Técnico do Real Madrid elogia poder de decisão de Endrick: “Brutal”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tecnico-do-real-madrid-elogia-poder-de-decisao-de-endrick:-“brutal”

Recuperado de lesão na coxa direita e de volta à lista de relacionados para as partidas do Real Madrid, Endrick ainda não entrou em campo na temporada pelo clube espanhol. Em coletiva nesta sexta-feira (3/10), o técnico Xabi Alonso pediu paciência com a situação, mas elogiou o brasileiro.

“Endrick vem treinando bem há semanas. É preciso analisar o contexto da partida. Ele tem um gol e uma finalização brutal. Há muita competição. A hora vai chegar“, declarou Xabi Alonso.

3 imagensBrasileiro voltou a ser relacionado, mas ainda não entrou em campo pela equipe.Xabi Alonso é o técnico do Real Madrid.Fechar modal.1 de 3

Endrick está recuperado de lesão.

Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images2 de 3

Brasileiro voltou a ser relacionado, mas ainda não entrou em campo pela equipe.

Diego Souto/Getty Images3 de 3

Xabi Alonso é o técnico do Real Madrid.

Emilee Chinn – FIFA/FIFA via Getty Images

Para Xabi Alonso, o poder de decisão é a grande valência do atacante brasileiro, que pode garantir minutos no duelo contra o Villarreal, neste sábado (4/10), às 16h (de Brasília).

Leia também

O Real Madrid é o segundo colocado do Campeonato Espanhol, com 18 pontos, apenas um a menos que o líder Barcelona. Caso vença, o clube pode assumir a liderança provisória do torneio. O Villarreal aparece logo atrás, com 16 pontos, na terceira colocação.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost