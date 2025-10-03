Técnico do Real Madrid elogia poder de decisão de Endrick: “Brutal”

Recuperado de lesão na coxa direita e de volta à lista de relacionados para as partidas do Real Madrid, Endrick ainda não entrou em campo na temporada pelo clube espanhol. Em coletiva nesta sexta-feira (3/10), o técnico Xabi Alonso pediu paciência com a situação, mas elogiou o brasileiro.

“Endrick vem treinando bem há semanas. É preciso analisar o contexto da partida. Ele tem um gol e uma finalização brutal. Há muita competição. A hora vai chegar“, declarou Xabi Alonso.

Endrick está recuperado de lesão.

Brasileiro voltou a ser relacionado, mas ainda não entrou em campo pela equipe.

Xabi Alonso é o técnico do Real Madrid.

Para Xabi Alonso, o poder de decisão é a grande valência do atacante brasileiro, que pode garantir minutos no duelo contra o Villarreal, neste sábado (4/10), às 16h (de Brasília).

O Real Madrid é o segundo colocado do Campeonato Espanhol, com 18 pontos, apenas um a menos que o líder Barcelona. Caso vença, o clube pode assumir a liderança provisória do torneio. O Villarreal aparece logo atrás, com 16 pontos, na terceira colocação.