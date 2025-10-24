24/10/2025
Técnico europeu detona e diz que Vini Jr. “não é um bom exemplo”

Escrito por Metrópoles
Envolto em polêmicas pessoais por conta de romances com Virginia Fonseca, Day Magalhães e até mesmo com Bia Miranda, o jogador Vini Jr., do Real Madrid, teve até mesmo seu desempenho dentro de campo criticado. O ex-jogador e treinador espanhol Sergi Barjuán, fez duras críticas ao atleta brasileiro e disse que ele “não é um bom exemplo”.

Leia também

Criticado

Barjuán, que defendeu times como o Barcelona e o Atlético de Madrid e chegou a comandar o clube catalão em 2021, elogiou Vini Jr., mas criticou a postura do novo affair de Virginia Fonseca dentro de campo em entrevista nesta quinta-feira à mídia espanhola.

“É um grande jogador. Quem não o queira ver… Mas acredito que o comportamento do Vinícius não é um bom exemplo para as crianças”, sacramentou. “Para os jovens, verem alguém com o talento que ele tem e com atitudes assim não é algo positivo para o futuro do futebol”, afirmou o técnico.

Essa não é a primeira vez que Vini Jr. é criticado por sua atuação dentro dos gramados. No começo do mês, o campeão da Eurocopa com a Espanha em 2008, Dani Güiza, fez fortes críticas ao atacante do Real Madrid. O ex-atleta de 45 anos demonstrou não gostar da postura do brasileiro durante as partidas.

7 imagensO jogador da Seleção foi denunciado por perturbação do sossegoComo foi o primeiro jogo de Vini Jr. após polêmica com VirginiaVini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.

Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.

Reprodução/Instagram.2 de 7

O jogador da Seleção foi denunciado por perturbação do sossego

Rafael Ribeiro / CBF3 de 7

Reprodução/Instagram4 de 7

Como foi o primeiro jogo de Vini Jr. após polêmica com Virginia

Chung Sung-Jun/Getty Images5 de 7

Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.

Reprodução/Instagram.6 de 7

Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.

Reprodução/Instagram.7 de 7

Vini Jr.

Reprodução/Instagram.

Mais críticas

Ao programa espanhol El Chiringuito, Güiza afirmou que se dependesse dele, Vini Jr. estaria fora do Real Madrid. “Tem gente que joga para causar confusão. Eu não entendo. Eu o expulsaria do Real Madrid”, disse Güiza.

O ex-jogador declarou ainda que o atacante brasileiro não respeita os adversários e afirmou que o atleta não sabe viver com as provocações de outros atletas em campo. “Você também tem que demonstrar respeito para que as pessoas te respeitem. Não é fácil, ele é só uma criança. Tudo me incomoda. Ele reclama o dia todo. O jogo todo. Rapaz, isso é futebol! Aqui tem contato. E fique feliz que ele tenha VAR”, destacou o ex-seleção espanhola.

Saiu em defesa

Vini Jr., porém, também tem aliados. O goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, falou nesta terça-feira (21/10) sobre a mais recente polêmica envolvendo Vini Jr. na Espanha. Durante a vitória merengue por 1 x 0 sobre o Getafe, o brasileiro provocou a expulsão de dois atletas adversários.

“Ele não fez nada de errado, entrou em campo e estão contra ele. É normal que ele tenha reações. Procuraram por ele desde o início e ele desequilibrou o adversário. Teve uma boa reação […] É muito injusto com ele. É um ótimo garoto que precisa continuar fazendo o que faz. Teve um ótimo começo de temporada e espero mais disso amanhã e domingo”, disse o goleiro.

