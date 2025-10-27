Telessaúde revoluciona o acesso à saúde no Acre e ultrapassa 35 mil atendimentos especializados

O avanço da tecnologia aplicada à saúde pública tem transformado a forma como os acreanos acessam serviços especializados. Implantado em 2021, o Telessaúde do Acre tornou-se um marco na modernização do sistema estadual, ao permitir que pacientes de regiões distantes recebam acompanhamento médico qualificado sem precisar sair de seus municípios.

Elaborado por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), o Hospital Israelita Albert Einstein e a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o programa já contabiliza 35.332 teleinterconsultas realizadas entre todo o ano 2021 e setembro de 2025, consolidando-se como uma das mais importantes iniciativas de ampliação do acesso à atenção especializada no estado.

“O Telessaúde é um divisor de águas na política pública de saúde do Acre. Ele demonstra que é possível unir tecnologia, planejamento e sensibilidade para levar cuidado e dignidade às pessoas, onde quer que estejam. Essa rede digital representa muito mais do que um avanço técnico: é a concretização de um compromisso do governo em garantir acesso igualitário, fortalecer as equipes locais e assegurar que nenhum cidadão fique sem atendimento por causa da distância. Trata-se de uma revolução silenciosa e humana, construída com inovação, empatia e um profundo senso de responsabilidade com o povo acreano”, destaca o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.

Expansão e resultados expressivos

O serviço, que começou com apenas sete pontos de atendimento, expandiu-se rapidamente e hoje alcança 18 dos 22 municípios acreanos, cobrindo praticamente toda a rede pública. As próximas etapas devem contemplar Jordão, Santa Rosa do Purus, Bujari e Senador Guiomard, completando a cobertura estadual.

Os indicadores revelam o impacto da iniciativa na descentralização dos atendimentos. Em 2025, Feijó, Xapuri e Marechal Thaumaturgo lideraram o ranking de teleinterconsultas por mil habitantes, com índices entre 13 e 17 consultas, comprovando o alcance da estratégia em áreas de difícil acesso e com escassez de especialistas.

Entre as especialidades mais procuradas, destacam-se psiquiatria, neurologia adulta, cardiologia, reumatologia e endocrinologia, algumas ultrapassando 500 atendimentos, o que reforça a importância do Telessaúde no acompanhamento de doenças crônicas e no suporte técnico às equipes municipais.

“Hoje o Telessaúde é uma realidade consolidada no Acre. A estratégia tem permitido reduzir filas, agilizar o atendimento e garantir o acesso a especialistas em praticamente todo o estado. Nosso maior resultado é ver o paciente atendido com qualidade, próximo de casa, sem a necessidade de longos deslocamentos em busca de assistência médica”, ressalta Mônica Morais, coordenadora do Núcleo de Telessaúde.

Atendimento humanizado e tecnologia de ponta

Além dos números expressivos, o Telessaúde tem se destacado pela qualidade e humanização no atendimento, aliadas ao uso de equipamentos modernos para exames e avaliações remotas. A advogada Gabriela Cacau Silva, 29 anos, é uma das usuárias que experimentaram o serviço recentemente e destaca a experiência positiva.

“Conheci o Telessaúde pelo Instagram e decidi procurar o serviço após uma consulta com oftalmologista, quando surgiu uma suspeita de glaucoma. Fui muito bem orientada sobre os exames disponíveis e consegui realizar também um eletrocardiograma e uma dermatoscopia. Fiquei impressionada com a tecnologia dos aparelhos e com o atendimento humanizado. É um serviço gratuito e de excelente qualidade”, relatou Gabriela Cacau.

Crescimento contínuo e diversificação das especialidades

Os dados de 2025 demonstram a consolidação do serviço, com mais de 2 mil teleinterconsultas realizadas apenas entre janeiro e maio. As especialidades com maior crescimento no período foram neurologia, psiquiatria e reumatologia, refletindo o fortalecimento do acompanhamento clínico e a confiança das equipes municipais na plataforma.

Atualmente, o Acre oferece 12 especialidades médicas por meio do Telessaúde, incluindo cardiologia, infectologia, pneumologia, pediatria, gastroenterologia e endocrinologia pediátrica, ampliando o atendimento a crianças, adolescentes e adultos.

Além de facilitar o acesso, o serviço estimula a integração entre médicos da atenção básica e especialistas, promovendo uma prática colaborativa que fortalece o sistema de referência e contrarreferência da rede pública.

Reconhecimento e novas perspectivas

Desde sua implantação, o Acre tem se destacado nacionalmente pela implementação bem-sucedida da telemedicina no âmbito do SUS. Entre os resultados mais expressivos estão a redução de deslocamentos de pacientes para a capital e a diminuição do tempo de espera por consultas especializadas que antes podiam ultrapassar seis meses na fila de regulação.

A ampla adesão dos municípios e o engajamento dos profissionais de saúde consolidaram o Telessaúde como uma política pública de Estado, com perspectiva de expansão e integração com outros sistemas da Sesacre.

“Estamos consolidando uma política permanente, que vai além de gestões. O Telessaúde já faz parte do cotidiano das nossas equipes e dos nossos pacientes, e o próximo passo é avançar na integração com os sistemas de regulação e prontuário eletrônico”, complementa Mônica Morais.

A meta para 2026 é alcançar a universalização do acesso digital em saúde, garantindo que todos os municípios estejam integrados à plataforma, com infraestrutura adequada e capacitação contínua das equipes.

Os atendimentos do Telessaúde no Acre são realizados por meio de agendamentos nas unidades de saúde municipais, que encaminham os pacientes conforme a necessidade de avaliação especializada. Para mais informações ou suporte técnico, o contato do Núcleo de Telessaúde do Acre é o (68) 99201-8390.