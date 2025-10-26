Televisão do Brasil se curva para o formato reality show

26/10/2025
Quando você imagina que não vai aparecer mais nada de diferente, que a televisão brasileira chegou ao seu limite, acaba se surpreendendo com o anúncio de novos formatos de realities shows.

“A Casa do Patrão”, futuro projeto de Boninho para a Record, já mexeu com o noticiário e as redes sociais, provando que o brasileiro adora mesmo esse tipo de entretenimento.

Em relação à dinâmica, por enquanto, pouco se sabe a respeito, apenas que será disputado em três casas, possivelmente nas locações de Itapecerica da Serra.

Expectativa também sobre nomes para sua apresentação.

O fato é que o formato reality show, em especial de confinamento, sempre chama atenção do público e do mercado.

A expectativa já é das mais interessantes.

A primeira temporada tem tudo para entrar no ar em 2026, após o encerramento do “BBB” na Globo.

