Tema de filme: veja o bolo de 15 anos da filha caçula de Bolsonaro

A filha caçula do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Laura Bolsonaro, comemora 15 anos neste sábado (18/10) em um almoço com familiares e amigos. A comemoração, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, ocorre  no Jardim Botânico, em Brasília (DF), onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto.

Em uma imagem cedida ao Metrópoles, é possível ver que o bolo, feito pela confeitaria Maria Amélia Doces, foi decorado na cor dourada com o tema do filme americano “As Branquelas” e acompanhado com o nome “Lala 15 anos”. Laura é filha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Moraes autorizou irem para o aniversário a madrinha de Laura, Rosimary Cardoso Cordeiro, e a senadora Damares Alves, além de alguns integrantes de grupo de oração.

A lista conta com outros sete nomes que poderão visitar a família Bolsonaro para a celebração do aniversário da caçula do ex-presidente.

O pedido foi apresentado ao STF devido às restrições impostas por Moraes, que autoriza visitas apenas durante os dias da semana e com autorização da Corte.

Moraes, entretanto, ressaltou na decisão que autorizou a ida desses familiares e colegas que toda e qualquer entrada na residência terá “vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu”.

