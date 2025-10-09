09/10/2025
Tema urbano precisa ser discutido na COP30, defende Jader Filho

Escrito por Agência Brasil
O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, disse nesta quinta-feira (9), em São Paulo, que o governo federal pretende discutir temas ligados às cidades na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém.

Nós precisamos inserir o tema urbano [na COP30]. O tema urbano precisa ter mais protagonismo, mais importância e mais espaço nas COP. Não estamos falando só de meio ambiente, não estamos falando só sobre clima. A gente precisa falar [sobre as cidades]. A maioria das famílias no Brasil, 70% delas, vivem nas cidades”, disse o ministro, no evento Incorpora 2025, que reúne autoridades públicas, CEO das maiores incorporadoras do país e representantes de instituições financeiras e especialistas para discutir os desafios e oportunidades do setor imobiliário no Brasil.

Segundo o ministro, as cidades são as responsáveis pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa no planeta e, por isso, a COP precisa começar a discutir temas como saneamento, habitação e mobilidade. 

“Não quero desfazer da importância de a gente discutir a floresta, a questão do desmatamento e tantos outros problemas que nós temos em relação ao meio ambiente. Mas nós precisamos inserir, sim, o tema urbano”, defendeu.

Para levar essas discussões para a COP30, Jader Barbalho Filho disse que o ministério vai instalar o Pavilhão das Cidades no evento. 

“Não será o pavilhão do Ministério da Cidade, mas o Pavilhão das Cidades, tanto as do Brasil quanto a de todos os países que vão participar da COP”, disse.

