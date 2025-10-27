temer-confirma-convite-do-psdb-e-evita-fechar-portas-para-2026

O ex-presidente Michel Temer (MDB) confirmou à coluna, nesta segunda-feira (27/10), ter recebido um convite da cúpula do PSDB para se filiar ao partido e ser candidato à Presidência em 2026.

“É uma gentileza do Perillo, um reconhecimento do nosso governo”, afirmou Temer, em referência a Marconi Perillo, atual presidente nacional do PSDB.

Questionado pela coluna se há chances reais de deixar o MDB, partido ao qual é filiado há mais de 40 anos, Temer evitou responder diretamente e voltou a ressaltar o convite do PSDB.

“Não sei dizer (se vou trocar). Só considero que é uma gentileza do Perillo, repito, e um reconhecimento do nosso governo. Soa assim aos meus ouvidos”, declarou o ex-presidente.

O convite do PSDB a Temer foi reveleado pelo Metrópoles na coluna Andreza Matais. Segundo a reportagem, os tucanos avaliam que o MDB é um partido dividido e dificilmente daria legenda para ele disputar a Presidência.

Atualmente, Temer é presidente de honra do MDB. O ex-presidente da República está filiado na legenda desde 1981, ou seja, há 44 anos. Trata-se da única filiação partidária dele até hoje.