Temor fiscal e ameaça de Trump à China fazem dólar disparar. Bolsa cai

O dólar intensificou a trajetória de alta na tarde desta sexta-feira (10/10), em meio a uma onda de preocupação nos mercados após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a China.

Dólar

Às 13h22, o dólar disparava 2,06%, a R$ 5,487.

Mais cedo, às 12h55, a moeda dos Estados Unidos avançava 1,86% e era negociada a R$ 5,475.

Na cotação máxima do dia até aqui, o dólar bateu R$ 5,493. A mínima é de R$ 5,362.

Na véspera, o dólar terminou a sessão em alta de 0,58%, cotado a R$ 5,375.

Com o resultado, a moeda norte-americana acumula ganhos de 0,99% no mês e queda de 13,02% frente ao real no ano.

Ibovespa

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil (B3), que abriu em alta, passou a cair com força.

Às 13h25, o Ibovespa recuava 0,75%, aos 140,6 mil pontos.

No dia anterior, o indicador fechou o pregão em baixa de 0,31%, aos 141,7 mil pontos.

Com o resultado, a Bolsa brasileira acumula queda de 3,1% em outubro e alta de 17,81% em 2025.

Trump ameaça a China

O líder norte-americano Donald Trump afirmou que a Casa Branca avalia a imposição de “tarifas massivas” contra o gigante asiático e disse ainda não ver “razão” para um encontro com o presidente da China, Xi Jinping, como vinha sendo especulado nas últimas semanas.

Nessa quinta-feira (9/10), Pequim reforçou o controle de exportação de terras raras e tecnologias relacionadas, alegando que pretende limitar as exportações para empresas estrangeiras de defesa e usuários de semicondutores.

De acordo com as novas regras, as companhias estrangeiras terão de obter uma aprovação da China para exportar ímãs que contenham materiais de terras raras de origem chinesa – ou que tenham sido produzidos por meio de métodos de extração, refino ou tecnologia de fabricação de imãs desenvolvidos em território chinês.

Lula, Haddad e Galípolo em SP

Nesta sexta-feira, as atenções dos investidores também estão voltadas a declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que participaram de um evento da Caixa Econômica Federal, em São Paulo.

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, também participou. Na cerimônia, será anunciado o novo modelo de crédito imobiliário, que vem sendo apresentado pelo governo como uma reforma estrutural no uso da poupança com o objetivo de alavancar o crédito habitacional.

Segundo o Palácio do Planalto, a medida modernizará as regras de direcionamento do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), para tornar o uso da poupança mais eficiente e ampliar a oferta de crédito imobiliário.

Os investidores monitoram as declarações de Lula e Haddad, que podem mexer com o mercado. Nesta semana, o governo sofreu uma importante derrota na Câmara dos Deputados, que deixou “caducar” a Medida Provisória (MP) que definia compensações após o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O Planalto contava com a aprovação da MP para fechar as contas.

No evento em São Paulo, Lula disse que existe uma “indústria de jogar desconfiança” na população brasileira, principalmente envolvendo o noticiário econômico.

“Se você pegar as notícias sobre desenvolvimento no Brasil, crescimento econômico, crescimento da massa salarial, crescimento do financiamento, você quase não vê notícia. Mas se você pegar déficit fiscal, é todo santo dia”, ironizou Lula.

“Tem uma indústria de jogar desconfiança na sociedade brasileira, como se quem está fora tivesse responsabilidade e quem está dentro não tivesse responsabilidade”, prosseguiu o petista. “As pessoas não percebem que ninguém neste país trata com mais responsabilidade a questão das contas públicas do que quem está no governo. Por que, se não cuidar, quando sair do governo vai passar a vida respondendo processo.”

Fim da guerra em Gaza

No front externo, o grande acontecimento da semana é o acordo de paz firmado entre Israel e o Hamas, que deve pôr fim a dois anos de conflitos na Faixa de Gaza. O cessar-fogo foi articulado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Apresentado em 29 de setembro, o plano foi aceito por ambos os lados envolvidos no conflito, após dez dias de negociações entre Israel e Hamas, mediadas pelo Catar e Turquia, no Egito. Neste momento, contudo, está previsto o cumprimento de apenas alguns dos 22 pontos da proposta de paz – começando com o fim imediato dos combates em Gaza, nesta sexta.

Ao fim do cumprimento dos termos acordados na primeira etapa, outros pontos do plano de paz começam a ser abordados. Entre eles, o desarmamento do Hamas, a nova administração para a Faixa de Gaza – livre do grupo palestino –, o envio de forças internacionais de manutenção da paz e a reconstrução da região.

EUA

Nos EUA, o destaque do dia é a divulgação de dados preliminares sobre o Índice de Confiança do Consumidor em outubro deste ano. Na leitura anterior, o indicador ficou em 55,1 pontos. A expectativa média dos analistas do mercado indica um leve recuo para 54,2 pontos. Os dados são divulgados pela Universidade de Michigan.

Ainda nos EUA, o presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central norte-americano) de Sant Louis, Alberto Musalem, faz um discurso em um evento à tarde. Os investidores sempre aguardam com expectativa as declarações de integrantes do Fed, que podem dar “pistas” sobre o que esperar da trajetória da taxa de juros no país nos próximos meses.

França

Na Europa, as atenções dos investidores seguem voltadas aos desdobramentos da crise política na França, em meio a um impasse envolvendo o futuro do governo do presidente Emmanuel Macron.

O gabinete de Macron informou, na última quarta-feira (8/10), que um novo primeiro-ministro será nomeado em até 48 horas. No início da semana, a renúncia de Sébastien Lecornu aprofundou a crise política no país.

O premiê renunciou na segunda-feira (6/10), depois de menos de um mês no cargo, após ter nomeado um gabinete que causou insatisfação tanto nos partidos de direita quanto nos de esquerda.

Japão

O mercado também está apreensivo em relação ao futuro da economia do Japão. Declarações da futura primeira-ministra do país asiático, Sanae Takaichi, sobre a necessidade de um alinhamento entre o Banco Central e o governo do país asiático causaram uma onda de pessimismo nos mercados nessa quinta-feira (9/10).

Takaichi foi escolhida como líder do Partido Liberal Democrata do Japão e deve assumir o cargo de primeira-ministra nos próximos dias. Em sua fala, ela deixou clara sua visão de que espera uma sintonia fina entre a autoridade monetária japonesa e o Executivo.

“O Banco Central é responsável por decidir a política monetária, mas qualquer decisão tomada deve estar alinhada aos objetivos do governo”, afirmou Takaichi.

Segundo a nova líder do Partido Liberal Democrata, um iene fraco traria alguns benefícios e também desvantagens para a economia japonesa. Takaichi garantiu que não deseja provocar desvalorização excessiva da moeda local.

A futura premiê do Japão é defensora de uma política de expansão fiscal no país, o que vem preocupando os investidores. O Japão enfrenta inflação elevada, que poderia se agravar caso o governo implementasse uma política de estímulos fiscais.