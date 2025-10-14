Tempero comum garante apoio surpreendente para o estômago e intestino

Entre os temperos mais versáteis presentes na gastronomia está o gengibre – raiz comestível extremamente valorizada por suas propriedades medicinais e, claro, culinárias. A especiaria pode ser incluida no dia a dia de diferentes formas, em receitas salgadas, doces, em sucos e chás. De acordo com o nutricionista Felipe Costa, independentemente da forma do preparo, o alimento garante benefícios para sáude confirmados pela ciência.
Em entrevista à coluna Claudia Meireles, o nutricionista Felipe Costa explica que o tempero de sabor picante é usado há séculos na medicina tradicional para aliviar náuseas, melhorar a digestão, combater gases e até proteger o estômago de lesões.
O gengibre pode ser usado em cremes, chás, molhos e biscoitos
Segundo o expert, os efeitos terapêuticos do gengibre estão ligados a compostos chamados gingeróis e shogaóis. “O gingerol está presente no gengibre fresco e é responsável pelo sabor picante. Quando cozido ou seco, ele se transforma em shogaol, que possui ainda mais potência anti-inflamatória”, detalha.
Tempero tem ação poderosa para a saúde do estômago e intestino
Felipe comenta que as substâncias presentes no alimento atuam diretamente no trato gastrointestinal. “O gengibre bloqueia receptores de serotonina no intestino que causam a sensação de náusea. Por isso, é eficaz contra enjoo em viagens, na gravidez ou até em tratamentos como quimioterapia”, explica o nutricionista.
A ação da especiaria no corpo também está relacionada com a sensação de maior leveza após as refeições. “Isso é essencial para quem sofre de dispepsia funcional – a sensação de dor ou desconforto recorrente na parte superior do abdômen. O gengibre melhora os movimentos do estômago e reduz a fermentação dos alimentos, o que combate a formação de gases e a sensação de inchaço”, reforça Felipe Costa.
A especiaria tem ações potentes para a saúde do estômago
A presença de fitoquímicos no gengibre favorece a proteção do sistema nervoso contra o estresse oxidativo
O intestino também é favorecido com a inclusão do alimento na dieta
A saúde mental e a intestinal estão intimamente ligadas a alimentação
Gengibre também pode ser consumido em forma de chá
Relacionado a isso, o nutricionista destaque o alimento é capaz de promover a produção de muco gástrico, que funciona como uma barreira protetora contra a acidez estomacal.
“Mesmo sendo picante, o gengibre ajuda a preservar a integridade da mucosa gástrica, o que é fundamental para prevenir quadros como úlceras”, afirma o profissional.
Para os adeptos da musculação, Felipe avalia que a raiz pode ser um grande aliado para quem sofre com dores musculares após atividades físicas. “Estudos mostram que a ingestão diária de gengibre pode reduzir a dor muscular de início tardio, causada por treinos mais intensos. Isso se deve à ação anti-inflamatória dos gingeróis”, destaca o nutricionista.
Chá de gengibre garante benefícios surpreendentes
Em relação a melhor forma de consumo, o expert garante que consumir o gengibre tanto in natura ou em preparações como o chá são eficazes – mas variar é uma ótima estratégia.
“O gengibre cru, ralado ou fatiado, conserva maior concentração de gingerol. Já o chá, feito por infusão, forma os shogaóis, com potente ação antioxidante e anti-inflamatória”, diz.
Para garantir que os leitores façam um chá verdadeiramente potente para a saúde, Felipe elaborou uma receita prática que garante que nenhum benefício do gengibre se perca durante o preparo. Confira!
Incluir o consumo dessa bebida na dieta ainda colabora com a perda de peso
Ingredientes
- 2 a 3 cm de gengibre fresco
- 250 ml de água
- Ferva a água, adicione o gengibre, desligue o fogo e tampe
- Deixe em infusão por 5 a 10 minutos
- Coe e consuma morno
“Evite adicionar açúcar. Para um toque extra, pode incluir algumas gotas de limão. O chá é reconfortante e ajuda bastante em quadros de estômago sensível”, orienta Felipe Costa.
Contraindicações
Consulte sempre um especialista
Apesar de seus inúmeros benefícios, Felipe adverte que o gengibre não é indicado para todos as pessoas. “Indíviduos que usam remédios anticoagulantes devem ter cautela, pois o gengibre pode aumentar o risco de sangramento. O mesmo vale para quem tem cálculos biliares”, adverte o especialista em nutrição.
Felipe também chama a atenção para a moderação do consumo entre gestantes. “Embora o gengibre seja eficaz contra enjoos na gravidez, o uso em grandes quantidades precisa ser acompanhado por um profissional de saúde”, complementa.
