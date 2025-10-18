Tempestade causa destelhamento e queda de árvores no interior de SP

A chegada de uma frente fria provocou tempestade nessa sexta-feira (17/10), com destelhamentos, desabamentos e quedas de árvores em cidades do interior de São Paulo. A situação mais grave aconteceu em Barrinha, a 355 km da capital paulista, na região de Ribeirão Preto.

Segundo a Defesa Civil Estadual, uma tempestade acompanhada de rajadas de vento provocou o colapso de um galpão desativado em Barrinha. Também foram registradas 25 quedas de árvores, sendo cinco delas na Rodovia Carlos Tonani.

Leia também

A chuva provocou o alagamento de quatro ruas da cidade e o destelhamento de oito imóveis. Apesar dos transtornos, não houve registro de vítimas em decorrência da tempestade.

Em Lins, na região central do estado, a tempestade também causou queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia, destelhamentos e alagamento. Quatro pessoas ficaram desalojadas.

No extremo oeste de São Paulo, em Teodoro Sampaio, a Defesa Civil registrou quedas de árvores e também de parte da estrutura de um rodeio.

Em Itapeva, no sul do estado, foram registrados pontos de alagamento, sem vítimas decorrentes da chuva.

Segundo a Defesa Civil, a expectativa é de chegada de mais tempestades ao longo deste sábado (18/10), com a possibilidade de queda de granizo e queda acentuada da temperatura ao anoitecer.