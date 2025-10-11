Tempestade causada por ciclone atinge 5 estados até domingo. Confira

Cinco estados terão chuvas e ventos fortes entre a noite deste sábado (11/10) e domingo (12/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A entidade emitiu um alerta de “perigo” de tempestades para regiões atingidas pelos efeitos do ciclone extratropical formado no norte da Argentina.

São esperadas chuvas de até 60 mm/h ou 100 mm/dia e ventos intensos que podem chegar a 100 km/h no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Cataria e Rio Grande do Sul. Há risco de cortes de energia, alagamentos, queda de árvores e estragos em plantações.

O alerta se estende da fronteira mato-grossense com a Bolívia ao extremo sul gaúcho, na divisa com o o Uruguai, passando pelo pantanal e pelas regiões metropolitanas de Porto Alegre, Curitiba e da Grande Florianópolis. A situação deverá perdurar durante o domingo (12/10).

O Inmet instruiu a população das áreas afetadas a desligar aparelhos elétricos e a não se abrigar debaixo de árvores por risco que queda. Também deve ser evitado estacionar carros próximos a torres de transmissão e placas de propagandas.

Ciclone

Segundo o Climatempo, o ciclone foi formado a partir da expansão de uma área de baixa pressão atmosférica entre o norte da Argentina e o Paraguai neste sábado. A partir de domingo (12/10), o fenômeno natural irá se organizar entre o Uruguai e Buenos Aires, se deslocando rapidamente para o oceâno a partir de segunda-feira (13/10).

Segundo o instituto, o ciclone não vai passar sobre território brasileiro, mas a sua proximidade deixa a região sul mais propensa a ventos fortes.