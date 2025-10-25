25/10/2025
Universo POP
Tempestade tropical Melissa pode evoluir para furacão no Caribe

A tempestade tropical Melissa, que atinge partes do Caribe, se intensificou e deve evoluir para um furacão ainda neste sábado (25/10), de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. O órgão emitiu um alerta para o risco de inundações e deslizamentos de terra.

Atualmente, a tempestade está localizada a sudeste de Kingston, na Jamaica, e sudoeste de Porto Príncipe, no Haiti.

“Melissa se intensificará rapidamente e se tornará um furacão hoje. Inundações relâmpago e deslizamentos de terra catastróficos, com risco de vida, são esperados em partes do sul da Ilha de São Domingos e Jamaica durante o fim de semana”, diz o alerta emitido às 5h deste sábado (horário local).

Ao menos três pessoas morreram no Haiti em decorrência dos efeitos da tempestade tropical. Na República Dominicana, as fortes chuvas deixaram um morto e mais de mil pessoas desabrigadas.

Equipes da Escritório Regional do Ocha, vinculado às Nações Unidas, atuam para prestar assistência às vítimas da catástrofe na região. O Fundo Central de Resposta a Emergências da ONU destinou US$ 4 milhões para apoiar a população em vulnerabilidade.

