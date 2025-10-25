Tempestade tropical Melissa pode evoluir para furacão no Caribe

A tempestade tropical Melissa, que atinge partes do Caribe, se intensificou e deve evoluir para um furacão ainda neste sábado (25/10), de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. O órgão emitiu um alerta para o risco de inundações e deslizamentos de terra.
Atualmente, a tempestade está localizada a sudeste de Kingston, na Jamaica, e sudoeste de Porto Príncipe, no Haiti.
“Melissa se intensificará rapidamente e se tornará um furacão hoje. Inundações relâmpago e deslizamentos de terra catastróficos, com risco de vida, são esperados em partes do sul da Ilha de São Domingos e Jamaica durante o fim de semana”, diz o alerta emitido às 5h deste sábado (horário local).
Leia também
-
EUA: vítima do Katrina é identificada 20 anos após furacão
-
Furacão Erin atinge escala 5 e ameça o Caribe com ventos de 255 km/h
-
Frota naval dos EUA recua de área próxima à Venezuela devido a furacão
-
Saiba quais são as diferenças entre tufão, furacão e ciclone
Ao menos três pessoas morreram no Haiti em decorrência dos efeitos da tempestade tropical. Na República Dominicana, as fortes chuvas deixaram um morto e mais de mil pessoas desabrigadas.
Equipes da Escritório Regional do Ocha, vinculado às Nações Unidas, atuam para prestar assistência às vítimas da catástrofe na região. O Fundo Central de Resposta a Emergências da ONU destinou US$ 4 milhões para apoiar a população em vulnerabilidade.