Tempo fecha e chuvas castigam boa parte do país; confira o clima

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (21/10), alertas de chuvas intensas, acumulado de chuva e vendaval. Os avisos abrangem boa parte do país, principalmente nesta manhã, nas regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sul.

O alerta de chuvas intensas, com volumes que variam entre 20 e 50 milímetros por dia, atinge os estados do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

No caso de acumulado de chuva, o alerta — que indica risco de alagamentos e deslizamentos de encostas — abrange apenas o estado da Bahia.

O alerta de vendaval, com ventos variando entre 40 e 60 km/h, atinge os estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

Segundo o Climatempo, o dia será marcado pelo contraste entre o frio de outono nas regiões Sul e Sudeste e as chuvas fortes que atingem o Nordeste e o Norte do país.

Tempo estável

Apesar do frio, o Sul deve ter tempo estável na maior parte da região, especialmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Já o Sudeste amanhece com temperaturas amenas e ar seco, com possibilidade de chuvas isoladas apenas no norte de Minas Gerais.

Espírito Santo, Rio de Janeiro e o leste e litoral de São Paulo podem ter chuva fraca e passageira.

A frente fria sobre o oceano deve influenciar o fluxo de umidade em Mato Grosso, no norte de Goiás e no Distrito Federal, favorecendo a ocorrência de chuvas e temporais localizados, ainda segundo o Climatempo.

O Norte também deve registrar chuvas, ventos marítimos e excesso de umidade, com destaque para áreas litorâneas da Bahia, do Maranhão, do Piauí e do Ceará.