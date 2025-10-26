26/10/2025
Tempo no Acre: sol e nuvens predominam, mas pancadas de chuva podem ocorrer em várias regiões

Embora o sol apareça em boa parte do dia, as nuvens carregadas podem provocar chuvas rápidas e localizadas

Estedomingo (26) será de calor intenso no Acre, com sol, nuvens e chuvas isoladas, que podem ser fortes em alguns municípios, incluindo a capital, Rio Branco, de acordo com o site O Tempo Aqui, de Davi Friale.

O fim de semana no Acre será caracterizado por temperaturas elevadas e sensação de abafamento. Embora o sol apareça em boa parte do dia, as nuvens carregadas podem provocar chuvas rápidas e localizadas, típicas do início da primavera, estação que começou em 22 de setembro e se estende até 21 de dezembro. A instabilidade aumenta a partir de segunda-feira, quando a previsão indica chuvas frequentes e volumosas em quase todo o estado.

Rio Branco terá sol e nuvens neste domingo, com chuvas isoladas e calor intenso/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Neste domingo, em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as temperaturas variam entre 22 e 24ºC pela manhã, chegando a 32 a 34ºC durante a tarde. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, a mínima será de 22 a 24ºC e a máxima de 33 a 35ºC.

Já Plácido de Castro e Acrelândia terão mínimas entre 23 e 25ºC e máximas de 32 a 34ºC, enquanto Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus registram mínimas de 23 a 25ºC e máximas entre 31 e 33ºC. Em Tarauacá e Feijó, os termômetros vão de 23 a 25ºC pela manhã a 32 a 34ºC à tarde.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves apresentam mínimas de 23 a 25ºC e máximas entre 31 e 33ºC, assim como Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão.

A umidade relativa do ar permanece alta ao amanhecer, entre 90 e 100%, e diminui à tarde, variando de 40 a 50% nas regiões leste e sul e de 55 a 65% nas áreas centro-oeste. Os ventos são fracos a calmos, predominando de norte, com variações de noroeste e nordeste.

O nível do rio Acre, em Rio Branco, segue subindo, indicando o fim da seca de 2025, que foi mais branda do que a do ano passado.

