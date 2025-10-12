Temporada de Terror tem 11 filmes clássicos e atuais a R$ 13 nos cinemas

Com a proximidade do Halloween, filmes de terror que fizeram sucesso no cinema retornarão às telonas. De 23 de outubro a 5 de novembro, o Cinemark realizará uma ação em unidades espalhadas por vários Estados. Serão mais de dez longas com ingressos a preço popular de R$ 13, e a pré-venda já começou!

Este ano, a Temporada de Terror, que já é tradição da rede, terá não apenas clássicos do gênero, mas também títulos contemporâneos. Entre os filmes que entrarão em cartaz novamente estará “Psicose”, thriller psicológico e de terror dirigido por Alfred Hitchcock, de 1960. “A Noiva Cadáver”, animação do cineasta Tim Burton, de 2005, também ficará na programação.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Temporada de Terror 2025 do Cinemark vai de 23 de outubro a 5 de novembro Crédito: Reprodução Instagram @cinemarkoficial Temporada de Terror 2025 do Cinemark vai de 23 de outubro a 5 de novembro Crédito: Reprodução Instagram @cinemarkoficial Temporada de Terror 2025 do Cinemark vai de 23 de outubro a 5 de novembro Crédito: Reprodução Instagram @cinemarkoficial Temporada de Terror 2025 do Cinemark vai de 23 de outubro a 5 de novembro Crédito: Reprodução Instagram @cinemarkoficial Temporada de Terror 2025 do Cinemark vai de 23 de outubro a 5 de novembro Crédito: Reprodução Instagram @cinemarkoficial Temporada de Terror 2025 do Cinemark vai de 23 de outubro a 5 de novembro Crédito: Reprodução Instagram @cinemarkoficial Voltar

Próximo

Calendário

Em uma iniciativa exclusiva, o Cinemark exibirá 11 longas na Temporada de Terror 2025. Os ingressos podem ser adquiridos no site e no aplicativo da rede. A seguir, confira os dias em que cada filme poderá ser visto nas telonas!

23/10 (quinta-feira): “O Telefone Preto 2” (2025);

24/10 (sexta-feira): “Sexta-Feira 13” (1980);

25/10 (sábado): “O Bebê de Rosemary” (1968) e “ParaNorman” (2012);

26/10 (domingo): “Psicose” (1960) e “Five Nights at Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim” (2023);

27/10 (segunda-feira): “O Exorcista” (1973);

28/10 (terça-feira): “IT: A Coisa” (2017);

29/10 (quarta-feira): “Drácula de Bram Stoker” (1992);

30/10 (quinta-feira) a 5/11 (quarta-feira): “Tubarão” (1975), “A Noiva Cadáver” (2005) e “A Própria Carne” (2025).

Vários Estados

A ação da rede de cinemas contemplará diversos Estados pelo país. As cidades e as respectivas unidades exibidoras serão as seguintes:

Aracaju – Shopping Riomar e Shopping Jardins;

Barueri – Shopping Tamboré;

Belo Horizonte – BH Shopping e Diamond Mall;

Betim – Metropolitan Garden Shopping Betim;

Brasília – Pier 21 e Iguatemi Brasília;

Camaçari – Boulevard Shopping Camaçari;

Campinas – Iguatemi Campinas;

Campo Grande – Campo Grande;

Canoas – Canoas Cinemark;

Cotia – Shopping Granja Vianna;

Curitiba – Shopping Mueller e Park Shopping Barigui;

Florianópolis – Floripa Shopping;

Foz do Iguaçu – Foz do Iguaçu;

Goiânia – Flamboyant Goiânia e Passeio das Águas;

Guarulhos – Internacional Guarulhos;

Itabuna – Itabuna;

Jacareí – Jacareí;

Londrina – Londrina;

Mogi das Cruzes – Mogi Shopping;

Natal – Midway Mall Shopping;

Niterói – Niterói Plaza;

Osasco – União Osasco;

Palmas – Capim Dourado;

Porto Alegre – Barra Sul Shopping, Wallig Porto Alegre e Bourbon Ipiranga;

Recife – Riomar Recife;

Ribeirão Preto – Novo Shopping;

Rio de Janeiro – Carioca Shopping, Downtown Barra, Botafogo e Metropolitano Barra;

Salvador – Salvador Shopping;

Santo André – Grand Plaza e Atrium Shopping;

Santos – Praiamar Shopping;

São Bernardo do Campo – Extra Anchieta e Golden Square;

São Caetano do Sul – Park Shopping São Caetano;

São Gonçalo – São Gonçalo;

São José dos Campos – Colinas, Center Vale e Shopping São José;

São Paulo – Raposo Tavares, Metrô Santa Cruz, Shopping D, Market Place, Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, SP Market, Metrô Tatuapé, Interlagos Shopping, Eldorado, Aricanduva, Pátio Paulista, Villa Lobos, Tucuruvi, West Plaza, Mooca Plaza Shopping, Tietê Plaza Shopping e Cidade São Paulo;

Taguatinga – Taguatinga;

Taubaté – Via Vale Taubaté;

Uberlândia – Uberlândia;

Vila Velha – Vila Velha;

Vitória – Vitória.