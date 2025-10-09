09/10/2025
Temporais e baixa umidade marcam esta 5ª; confira a previsão do clima

A previsão do tempo para o país nesta quinta-feira (9/10) segue marcada pela instabilidade em boa parte do território nacional. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca a continuidade da chuva intensa no litoral de São Paulo.

Segundo o órgão, após registrar um dos maiores acumulados de chuva do Brasil nas últimas 24 horas — 81,2 mm em Iguape, a região litorânea paulista deve seguir com precipitações volumosas e persistentes, impulsionadas pela passagem de uma frente fria e pela atuação de ventos úmidos vindos do oceano.

Na capital paulista e na Grande São Paulo, o tempo segue encoberto e frio nesta quinta, com chuva a qualquer hora e possibilidade de pancadas isoladas mais fortes. As temperaturas permanecem baixas, com mínima de 13°C e máxima de apenas 18°C.

Para os outros estados do Sudeste, há previsão de chuva forte e acumulados elevados entre o litoral fluminense e o centro-sul de Minas Gerais. No Espírito Santo, a umidade marítima deve formar nuvens carregadas durante o dia.

Já na Região Norte, os temporais persistem sobre Roraima, Amazonas e Pará, com pancadas fortes e risco de trovoadas. No Amapá e no Acre, o tempo tende a ficar mais aberto, enquanto no Tocantins a umidade do ar continua baixa.

O Inmet emitiu um alerta relativo à presença de tempestades na região durante esta quinta. O aviso, que possui grau de intensidade de “perigo”, identificado pela cor laranja, é válido para o centro do Amazonas, além do leste paraense, a faixa sul de Roraima e o extremo norte de Mato Grosso.

Instabilidades

Em outras regiões do país, o tempo também será marcado por instabilidade. No Sul, a quinta segue chuvosa no Paraná e no norte e oeste de Santa Catarina, enquanto o Rio Grande do Sul terá tempo mais aberto. Em Curitiba, a máxima prevista é de apenas 13°C, com chuva contínua ao longo do dia.

No Centro-Oeste, áreas de instabilidade continuam ativas no sul e norte de Mato Grosso do Sul, em parte de Mato Grosso e no interior de Goiás. O calor predomina, mas há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, especialmente no fim da tarde.

O Nordeste terá tempo firme na maior parte da região, com sol forte e baixa umidade no interior. Apenas o litoral, entre a Bahia e Pernambuco, deve registrar chuvas ocasionais.

