13/10/2025
Universo POP
Temporal com rajadas de vento arranca bombas de combustível em posto no DF

O forte vento e a chuva que atingiram o Paranoá, na noite desta segunda-feira (13/10), deixaram prejuízo para um posto de combustíveis da região administrativa.

Vídeos obtidos pelo Metrópoles mostram o momento em que a chuva forte chega ao local. Nas imagens é possível observar que uma das bombas já está caída e outras estão quase indo ao chão.

Em outro momento, a filmagem mostra que, pelo menos, duas bombas de combustíveis não resistiram e acabaram despencando.

Veja:

Alerta amarelo

De acordo com a Adasa, nesta segunda-feira (13/10), choveu cerca de 9,2 mm no Paranoá. A região que mais registrou chuva, até o momento, foi a do Itapoã (32,2 mm).

Além delas, Lago Norte (9,6 mm), Sobradinho II (7 mm), São Sebastião (0,8 mm), Lago Sul (0,7 mm) e Sobradinho (0,2 mm) também registraram chuva, segundo a Adasa.

O DF está em alerta amarelo para chuvas intensas. O aviso, publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aponta que devem cair chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h).

Além disso, há risco, mesmo que baixo, de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

