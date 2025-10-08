08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Temporal com ventania arranca telhados e derruba árvores em Porto Velho

Chuva repentina causou medo e prejuízos em diversos bairros de Porto Velho

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma forte ventania acompanhada de chuva intensa causou destruição em diferentes pontos de Porto Velho nesta terça-feira (7). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos de grande tensão, com telhados sendo arrancados, faíscas na rede elétrica, árvores caídas e até um poste quebrado pela força do vento.

Chuva repentina causou medo e prejuízos em diversos bairros de Porto Velho/Foto: Reprodução

Moradores relataram que o temporal começou de forma repentina, pegando muitos de surpresa. Em poucos minutos, ruas ficaram cobertas por galhos e destroços, e a energia elétrica foi interrompida em alguns bairros.

As imagens registradas na rua Presidente de Morais mostram o impacto da ventania e o desespero de quem presenciou a destruição. Apesar dos estragos materiais, não há informações sobre feridos até o momento.

A Defesa Civil e equipes de manutenção foram acionadas para avaliar os danos e restabelecer a normalidade nas áreas mais afetadas da capital rondoniense.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost