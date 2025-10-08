Temporal com ventania arranca telhados e derruba árvores em Porto Velho

Uma forte ventania acompanhada de chuva intensa causou destruição em diferentes pontos de Porto Velho nesta terça-feira (7). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos de grande tensão, com telhados sendo arrancados, faíscas na rede elétrica, árvores caídas e até um poste quebrado pela força do vento.

Moradores relataram que o temporal começou de forma repentina, pegando muitos de surpresa. Em poucos minutos, ruas ficaram cobertas por galhos e destroços, e a energia elétrica foi interrompida em alguns bairros.

As imagens registradas na rua Presidente de Morais mostram o impacto da ventania e o desespero de quem presenciou a destruição. Apesar dos estragos materiais, não há informações sobre feridos até o momento.

A Defesa Civil e equipes de manutenção foram acionadas para avaliar os danos e restabelecer a normalidade nas áreas mais afetadas da capital rondoniense.