Temporal destrói casa de mulher com dois filhos e família pede ajuda para reconstrução

Um temporal atingiu o bairro da Vitória, em Sena Madureira, na tarde desta terça-feira (21), e deixou uma família desabrigada. A casa de uma moradora, mãe solteira de dois filhos pequenos, foi totalmente destruída pela força do vento e da chuva.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o imóvel destelhado e com parte da estrutura comprometida. Segundo familiares, todos estavam dentro da residência no momento do temporal, mas ninguém ficou ferido.

“Acabou com tudo. Minha irmã tem dois filhos pequenos, é mãe solteira. O temporal acabou com a casa dela. Peço que quem puder tenha um bom coração e ajude com telhas pra cobrir a casinha dela. Ficou feio o estrago”, relatou um parente da vítima.

Moradores da região se mobilizam para arrecadar materiais de construção, principalmente telhas, para reconstruir a cobertura da casa. Quem puder contribuir pode entrar em contato com a família ou procurar os pontos de coleta que estão sendo organizados no bairro.

A Defesa Civil municipal deve avaliar os danos e prestar apoio à família nos próximos dias.