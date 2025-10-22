22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Temporal destrói casa de mulher com dois filhos e família pede ajuda para reconstrução

O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (22)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um temporal atingiu o bairro da Vitória, em Sena Madureira, na tarde desta terça-feira (21), e deixou uma família desabrigada. A casa de uma moradora, mãe solteira de dois filhos pequenos, foi totalmente destruída pela força do vento e da chuva.

A casa da mulher foi destelhada durante temporal/Foto: Reprodução

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o imóvel destelhado e com parte da estrutura comprometida. Segundo familiares, todos estavam dentro da residência no momento do temporal, mas ninguém ficou ferido.

“Acabou com tudo. Minha irmã tem dois filhos pequenos, é mãe solteira. O temporal acabou com a casa dela. Peço que quem puder tenha um bom coração e ajude com telhas pra cobrir a casinha dela. Ficou feio o estrago”, relatou um parente da vítima.

Moradores da região se mobilizam para arrecadar materiais de construção, principalmente telhas, para reconstruir a cobertura da casa. Quem puder contribuir pode entrar em contato com a família ou procurar os pontos de coleta que estão sendo organizados no bairro.

A Defesa Civil municipal deve avaliar os danos e prestar apoio à família nos próximos dias.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost