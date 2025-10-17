Tênis: seleção é convocada para playoffs da Billie Jean King Cup







Foram anunciadas nesta sexta-feira (17) as cinco tenistas que vão representar o Brasil nos playoffs da Billie Jean King Cup (BJKC), o maior torneio de tênis feminino entre nações, nos dias 15 e 16 de novembro, em Hobart (Austrália). A seleção convocada pelo técnico Luiz Peniza contará Laura Pigossi, Luisa Stefani, Ingrid Martins, Ana Candiotto e Nauhany Silva.

A equipe vai à quadra sem Beatriz Haddad Maia, que encerrou a temporada mais cedo em razão de desgaste físico, e sem Ingrid Martins. Ambas integraram a seleção que foi superada em abril nos qualifiers para as finais da BJKC. Por não ter se classificado na ocasião, o Brasil volta à quadra para os playoffs. Se for campeão, garante presença nos qualifiers da BJKC de 2026.

Revelação do tênis brasileiro, Nauhany Silva (Naná), de apenas 15 anos, entrou na equipe na vaga de Luiza Fullana e Ingrid Martins no lugar de Bia Haddad. Recentemente, Nana conquistou o título de simples no W15 de São João da Boa Vista (SP) e foi campeã de duplas do ITF W35 de São Paulo, ao lado de Ana Candiotto. A adolescente venceu sua primeira partida em um torneio profissional durante o WTA 250 SP Open, na capital paulista.

“Contamos com uma equipe que mistura a experiência de jogadoras com um importante histórico na competição e o frescor de jogadoras jovens, que trazem ainda mais qualidade ao nosso time. Um exemplo disso é a Naná, que integrará pela primeira vez a equipe. Isso é o reflexo do trabalho árduo que ela vem realizando junto ao seu time, e é muito legal ver uma jogadora jovem, com sua primeira experiência na equipe profissional, sendo incluída. Competições como a BJKC favorecem as equipes que conseguem entender seu espírito, baseado em lutar umas pelas outras em busca do resultado”, disse Peniza, ao anunciar as convocadas.

O Brasil está no Grupo E dos playoffs e terá pela frente a anfitriã Austrália em 15 de novembro e, no dia seguinte, compete com Portugal na quadra dura do Domain Tennis Centre. Em cada dia ocorrerão duas partidas de simples e uma de duplas – sempre em melhor de três sets. A equipe campeã avança aos Qualifiers de 2026. O Brasil segue sonhando com uma classificação inédita à finais da BJKC.

Programação

14 de novembro (quinta-feira) – Austrália x Portugal – 23h*

15 de novembro (sexta-feira) – Brasil x Portugal – 23h*

16 de novembro (sábado) – Brasil x Austrália – 23h*

* Horários de Brasília