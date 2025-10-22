“Tentem me cancelar”: Fernando Sampaio desafia haters após polêmica com Gaby Spanic

22/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
O ator e ex-participante de “A Fazenda 17” Fernando Sampaio voltou a causar nas redes sociais após rebater ataques de internautas e fãs de Gaby Spanic. Em um vídeo publicado em seu perfil, na tarde desta terça-feira (21/10), o ex-peão não poupou palavras e desafiou os haters a tentarem “cancelá-lo”. “Eu desafio vocês a me cancelarem. Vai lá, tenta aí. Coitados”, disparou ele, visivelmente irritado com os comentários sobre sua participação no reality.

O ator também aproveitou o desabafo para ironizar o comportamento dos críticos e ressaltar que não tem medo do cancelamento. “Falem, falem muito de mim. Quanto mais vocês falarem, mais engajamento vocês estão me dando. Eu tenho pena de gente como vocês, pobres de espírito. Eu sou autêntico, me calar ninguém vai conseguir. Se quiserem me calar, me prendam.”

Durante o vídeo, Sampaio ainda comentou sobre sua recente entrevista ao “Domingo Espetacular”, comparando o tratamento recebido na reportagem com outras participações em programas. “Assistam a matéria no ‘Domingo Espetacular’. A diferença é quando uma repórter quer realmente elucidar as questões, e não lacrar em cima de quem está em evidência. A pessoa quer lacrar em cima de mim? Em cima de mim não lacra.”

Encerrando o desabafo, o ex-Fazenda reforçou que sua postura depende da forma como é tratado. “Se as pessoas forem educadas comigo, eu serei educado. Se forem grosseiras, eu serei grosseiro. Toda ação tem uma reação.” E concluiu com um recado afiado: “Vocês vivem desse circo da internet. A minha vida tá maravilhosa, vou para casa ficar com meu cachorrinho e ser feliz, enquanto vocês continuam aí penando.”

