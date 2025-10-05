Terceira temporada de “Rensga Hits!” tem estreia definida na Globo

A Globo marcou para o dia 23 de outubro a estreia da terceira temporada da série “Rensga Hits!”, estrelada por Lorena Comparato e Alice Wegmann. Com as músicas originais e a nova leva de episódios, promessa de mais momentos de sofrência e rivalidades entre estrelas da música sertaneja.

Na trama, oito meses após o rompimento entre as duas irmãs, Raíssa (Wegmann) agora é uma estrela consagrada e integra o line-up do Festival de Barretos, a consagração máxima para uma cantora sertaneja. Já Gláucia (Comparato) enfrenta uma fase de desilusão com o amor, a família e a música.

Tudo se transforma ainda mais com a morte de Guarariba (Ernani Moraes), pai das jovens, que, em seu testamento, declara Gláucia como sua única herdeira. Ao se sentir deixada de lado pela decisão do pai, Raíssa decide abraçar o sucesso com tudo e se torna cada vez mais exigente e estressada, afastando-se da própria família e dos amigos.

A tensão aumenta com o retorno de Cauã (Leo Bittencourt) dos Estados Unidos, que aparece em Goiânia em meio a uma guerra midiática entre a cantora e Enzzo Gabriel (Maurício Destri).

Ao mesmo tempo em que saboreia a fama e enfrenta os desafios que mexem com seu coração, Raíssa também precisa lidar com a ascensão artística de sua rival Luane (Júlia Gomes), que conquista o público com seu novo hit, “Fogueteira”.

Gláucia, ainda, vai do céu ao inferno ao descobrir o rombo financeiro deixado por Guarariba na Joia Maravilha. Obrigada a administrar as carreiras de Enzzo e Luane, ela contrata Isaías (Mouhamed Harfouch) como compositor da casa, e os dois lutam para resistir à química inegável entre eles.

Em paralelo, as duas casas de composição musical vivem um verdadeiro caos desde que Marlene (Deborah Secco) e Helena (Fabiana Karla) decidiram deixar tudo para trás e sumir de Goiânia.

Os artistas da Rensga Hits são surpreendidos pela chegada de Henri Maldonado (Rafael Infante), um executivo que promete transformar a empresa em um “business lucrativo” até que seja vendida ao comprador que oferecer mais dinheiro.

Novos personagens também movimentam a trama: além de Rafael Infante como Henri Maldonado, Fanieh interpreta Maria Flor, que está prestes a assumir seu primeiro grande papel no teatro musical, dando vida a Thamyres (Jeniffer Dias) na peça que retrata a história dela e de seu irmão. No mesmo núcleo, Jean Paulo Campos entra como Petro, ator que interpretará Theo (Sidney Santiago), irmão de Thamy. E, após breve participação na segunda temporada, Letícia Lima retorna como Irina, que promete abalar o romance entre Gláucia e Isaías.

“Rensga Hits!” será exibida na Globo às quintas-feiras, após a novela “Três Graças”.

A série tem produção da Glaz Entretenimento.