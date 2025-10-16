terceiro-comando-expulsa-moradores-por-serem-parentes-de-membros-do-cv

O medo tomou conta dos moradores do residencial Cidade Jardim I, no bairro José Walter, em Fortaleza (CE). Nesta semana, diversas famílias foram expulsas de suas casas por criminosos ligados a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que impuseram o terror na comunidade. As vítimas seriam parentes de integrantes do Comando Vermelho (CV), facção rival.

Segundo investigações da Polícia Civil cearense, um homem identificado como Matheus Teotônio Aguiar, de 30 anos, foi preso nesta segunda-feira (13/10), suspeito de atuar como “olheiro” do TCP. Ele seria o responsável por indicar aos comparsas quem deveria ser expulso do conjunto habitacional.

O clima de pânico se espalhou rapidamente. Quatro vítimas procuraram o 8º Distrito Policial e reconheceram Matheus como um dos envolvidos nas ações criminosas. De acordo com o depoimento das testemunhas, ele também seria fornecedor de armas e munições para os faccionados e organizador de festas destinadas aos criminosos da facção.

Gritos e ameaças

A violência começou na noite da última sexta-feira (10), quando moradores ouviram gritos e ameaças vindas das ruas do conjunto. Aterrorizados, os moradores deixaram suas casas ainda no último fim de semana. Na segunda-feira (13), a Polícia Militar precisou escoltar as famílias durante a retirada de seus pertences, em meio ao medo de novos ataques.

As expulsões revelam mais um capítulo da guerra entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro, que disputam o domínio de áreas em Fortaleza. A disputa tem transformado comunidades inteiras em zonas de medo, onde moradores inocentes são punidos apenas por supostas ligações de parentesco com faccionados.

As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil, que apura a atuação das facções e a possível participação de outros envolvidos nas ameaças e expulsões.