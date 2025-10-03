03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Termina hoje inscrição para 2ª chamada do Mais Médicos Especialistas

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
termina-hoje-inscricao-para-2a-chamada-do-mais-medicos-especialistas


Logo Agência Brasil

As inscrições para a segunda chamada do projeto Mais Médicos Especialistas terminam nesta sexta-feira (3). Foram ofertadas quase 3 mil vagas em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública de saúde. Nesses locais, o médico inscrito poderá indicar onde deseja atuar. 

Os candidatos interessados deverão acessar a plataforma da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS).

Notícias relacionadas:

A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que visa reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, ampliando o acesso a atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo do Ministério da Saúde é alcançar a meta de 500 vagas ocupadas na soma das duas chamadas. “Ressalta-se que, mesmo com a utilização das listas de espera da 1ª chamada por estabelecimento, não foi possível atingir esse total”, diz o edital da segunda chamada.

De acordo com a pasta, 320 especialistas convocados na primeira etapa já estão em atuação, em 156 municípios de todas as regiões do país.

Os aprovados serão chamados em futuras convocações, de acordo com a disponibilidade de vagas nas instituições formadoras. Para isso, os médicos precisam ser especialistas nas áreas de anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia oncológica, ginecologia, endoscopia, coloproctologia, gastroenterologia, obstetrícia, cardiologia, oncologia clínica, radiologia e otorrinolaringologia. 

Aperfeiçoamento profissional

Além de reforçarem o atendimento do SUS, os médicos aprovados passarão por um aprimoramento profissional, em sua área de formação. Após a inscrição, é realizada a avaliação da disponibilidade de vagas nos cursos de aperfeiçoamento e, se houver compatibilidade entre a escolha do local e a vaga no curso de aperfeiçoamento, o profissional será alocado para desenvolver as atividades do programa.

Serão 16 horas semanais dedicadas à prática assistencial em unidades de saúde e quatro horas semanais de atividades educacionais, que incluem mentoria remota e imersões em serviços de referência. Esse curso será ministrado por profissionais de excelência de hospitais do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) e da Rede Ebserh.

Cada curso terá duração de 12 meses. Estão incluídos temas como cirurgia coloproctológica com foco em tumores colorretais; cirurgia ginecológica com foco em tumores ginecológicos; oncologia clínica: cânceres prevalentes no SUS; radioterapia: planejamento e execução no SUS; e ultrassonografia mamária diagnóstica e intervencionista.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost