Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais

No início de setembro, Iza voltou aos holofotes após uma atitude um tanto desconfiável de Yuri Lima, pai de Nala. O atleta usou a função repost do Instagram para compartilhar uma foto sensual de uma mulher identificada como Adrielly.

Na publicação, a mulher estava de biquíni rosa com a seguinte legenda: “Toda gostosa”. O detalhe que chamou atenção ainda foi a imagem ter sido publicada em março de 2024, o que levantou a suspeita de que Yuri estava navegando pelo perfil da jovem há um tempo.