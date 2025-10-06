Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais

Após interagir na publicação de uma mulher anônima nas redes sociais, depois de ter reatado com a cantora IZA, internautas perceberam que o ex- jogador do Mirassol, Yuri Lima apagou todas as fotos nas redes sociais com a artista.
Além disso, de acordo com alguns portais, o jogador ainda teria deixado de seguir alguns familiares da cantora, mas até o momento nenhum dos dois se pronunciou sobre a possível quebra de relação.
No início de setembro, Iza voltou aos holofotes após uma atitude um tanto desconfiável de Yuri Lima, pai de Nala. O atleta usou a função repost do Instagram para compartilhar uma foto sensual de uma mulher identificada como Adrielly.
Na publicação, a mulher estava de biquíni rosa com a seguinte legenda: “Toda gostosa”. O detalhe que chamou atenção ainda foi a imagem ter sido publicada em março de 2024, o que levantou a suspeita de que Yuri estava navegando pelo perfil da jovem há um tempo.
Em 2024, Iza chegou a publicar um longo vídeo em seu Instagram explicando o motivo do término com Yuri Lima, que teria sido uma traição com uma produtora de conteúdo adulto baiana chamada Kevelin Gomes.
O casal enfrentou a crise no relacionamento justamente quando Iza estava grávida da primeira filha. Em janeiro deste ano, os dois anunciaram a reconciliação, após Yuri ter declarado arrependimento, além de decidir encerrar a carreira nos campos para se dedicar a família, um pedido de Iza, que também tinha direito judicial na época.