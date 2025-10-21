Término? Maria Venture deixa de seguir Yasmin Santos nas redes sociais

O relacionamento de Maria Venture com Yasmin Santos voltou a ser comentado nesta terça-feira (21/10) após a influenciadora tomar uma atitude.

Na última semana, Venture havia anunciado o fim do relacionamento com a cantora, mas depois voltou atrás. Agora, ela deixou de seguir a parceira nas redes.

A atitude gerou novos boatos sobre o fim do noivado das duas. No entanto, nada foi confirmado até o momento.

O Metrópoles entrou em contato com a assessoria da sertaneja e com Maria Venture, mas nenhuma delas se manifestou até a publicação desta matéria.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Yasmin Santos e Maria Venture estavam com casamento marcado para fevereiro do ano passado

Instagram/Reprodução 2 de 3

Maria Venture

3 de 3

Yasmin Santos ao lado da namorada Maria Venture

Reprodução de vídeo

Desabafo

Maria Venture também fez uma publicação enigmática, apontado pela web como uma indireta sobre o relacionamento com Yasmin Santos.

“Calada vencerei. Que tristeza. Que frieza. Como sou ingênua e manipulável… a armadilha foi feita e eu caí. Parabéns a todos os envolvidos que transformaram a dor de alguém um grande marketing”, escreveu ela no X, antigo Twitter, na última segunda-feira (20/10).

Anúncio de término

Na última semana, Maria Venture publicou um texto nas redes sociais anunciando o fim do noivado com Yasmin Santos. Logo depois, ela fez uma live chorando no TikTok.

Na sequência, ela apagou a nota sobre o término das redes, deixando os fãs confusos. Elas estavam noivas e de casamento marcado para fevereiro do ano que vem.

Leia também

“Em respeito a todos que acompanharam o meu relacionamento com a Yas, venho aqui com muita dor no coração comunicá-los que não estamos mais juntas”, dizia o texto.